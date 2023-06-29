明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

太古城一周累沽逾290車位

【明報專訊】太古地產（1972）早前新增優惠拆售鰂魚涌太古城車位，該公司發言人指，太古城車位自6月21日推出優惠後，截至本周二，一周共售出超過290個車位，因應市場反應熱烈，集團數度加推太古城車位，期內合共推出逾500個車位，未來將因應市場情况，決定是否再度加推。

大鴻輝7500萬沽北角舖

17年升逾倍

事實上，受惠通關，近日工商舖交投活躍，大鴻輝持有的北角英皇道290至304號地下4及5號舖，面積1647方呎，最新以約7500萬元售出，呎價約4.55萬元，大鴻輝早於2006年3300萬元購入，持貨約17年，帳面獲利4200萬元，賺幅近1.3倍。據悉，該舖現由便利店及找換店租用，月租合共約20萬元，租金回報約3.2厘。

另中原工商舖指，今年上半年共錄約1816宗工商舖買賣成交 ，成交總額約359億元， 比去年下半年分別升約1.5%和2.2%，其中商舖上半年買賣宗數約433宗，去年上、下半年則各約500餘宗水平，而上半年總成交額達約150.3億元，較去年下半年增約28%，但期內寫字樓買賣淡靜，上半年成交總額較去年下半年跌22%，預期下半年整體工商舖市場將錄得2020宗買賣，成交總額約380億元，預料全年總成交額近740億元。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，受惠於香港與內地通關，預計核心區商舖租金下半年最多升5%，相反通關後港人北上消費，民生區商舖料錄5%跌幅。

上 / 下一篇新聞