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經濟

香港地產

內地生1.25萬零議價租河畔兩房

【明報專訊】香港與外地通關後的首個暑期租務旺季來臨，香港中文大學所在的沙田區吸引不少內地生入市租樓，當中不乏「零議價」成交，為整體租金帶來支持。中原地產分區營業經理吳嘉權表示，沙田河畔花園E座中層05室，實用面積269方呎，兩房間隔，業主開價1.25萬元放租，至日前獲兩名內地研究生零議價承租，實用呎租46.5元，租客更願意先付3個月租金，涉約3.75萬元。業主則於去年以433萬元購入，租金回報約3.5厘。

星凱‧堤岸兩房2.1萬租出

此外，區內的入伙盤、鄰近港鐵火炭站的星凱．堤岸，新近再連錄3宗預租個案。美聯聯席區域經理翁凱傑表示，最新租出為5座中層H室，實用面積528方呎，兩房間隔，以月租2.1萬元租出，實用呎租39.8元。業主2021年975萬元一手購入單位，租金回報近2.6厘。

另外，屋苑3座低層F室，實用面積346方呎，1房套間隔，最新以月租1.55萬元租出，實用呎租約44.8元。業主於2021年以699.8萬元一手購入，現租出同樣享租金回報約2.6厘。星凱‧堤岸目前約有60個放租盤，開放式戶叫租由1.38萬元起。

泓景臺SARS貨租1.8萬

回報13厘

九龍區方面，西九四小龍之一荔枝角泓景臺，新錄兩房戶型租務成交。香港置業助理分區董事謝正表示，屋苑最新租出5座低層G室，實用面積470方呎，兩房間隔，業主以約1.8萬元放租，即日吸引同區客洽詢、以零議價租出，實用呎租逾約38.3元，租客為一對夫婦。業主2003年5月、即約SARS期間，以約170.6萬元購入，若以現時租金水平計，租金回報約12.7厘。

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