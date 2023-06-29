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經濟

香港地產

海日灣II 3房戶850萬沽 4年實蝕29萬

【明報專訊】近年屢錄二手蝕讓的大埔白石角，區內海日灣II有3房戶業主持貨約4年蝕讓離場，單位由一名獲父母資助的年輕上車客承接。至於近月屢錄內地生承租、樓齡約39年的沙田河畔花園，則有兩房單位業主實蝕逾77.5萬元離場個案。

河畔兩房428萬沽 4年實蝕16%

中原分行經理李嘉龍表示，海日灣II最新錄得成交單位為13座中層E室，實用629方呎，3房間隔，原叫價約938萬元，議價後以850萬元沽出，實呎13,514元。買家為獲父母資助的年輕上車客。原業主於2019年以905萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕讓約55萬元或6.1%，若連同使費計算，並扣除買入時發展商提供之回贈，料實蝕逾29萬元或約3.4%。

花都廣場3房微蝕4.3萬易手

河畔花園本月至今暫錄5宗二手成交。美聯分行首席聯席區域經理鄧嘉瑋表示，新近為A座中層8室，實用242方呎，兩房間隔，早前叫價430萬元，終以428萬元沽出，實呎約17,686元。原業主2019年以約480萬元購入上址，帳面虧蝕52萬元或10.8%，若連使費計料實蝕逾77.5萬元或約16.1%離場。

粉嶺花都廣場亦錄微蝕易手個案。中原分行經理劉德興表示，花都廣場9座高層B室，實用526方呎，3房間隔，以665萬元沽出，實呎12,643元。原業主2019年約633萬元購入，持貨約4年，帳面雖獲利約32萬元或約5%，但連使費計料微蝕4.3萬元或約0.6%離場。

海天峰破悶局 換樓客3060萬入市

不過，部分二手豪宅續獲換樓客捧場。美聯分行高級營業經理呂昕熹表示，北角半山海天峰終打破3個月悶局，昨錄得本年第2宗成交，位於1座高層A室，實用998方呎，3房1套間隔，享海景，獲同區換樓客以3060萬元承接，實呎30,661元。

海天峰原業主2001年約1123.8萬元一手購入，帳面獲利約1936.2萬元或逾1.7倍。

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