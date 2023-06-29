官方樓指上月跌0.74% 四連升斷纜 租金指數升0.95% 連續兩個月跑贏樓價

明報記者 林可為

值得留意，租金指數繼4月按月升1.53%後，上月再按月升0.95%，即已連續兩個月跑贏樓價（見圖）。差估署上月私宅售價指數報351點，按月下跌0.74%，相對去年12月，今年至上月樓價升幅收窄至4.87%；若與2021年9月高峰期398.1點相比，仍然相差11.83%。上月5類單位的售價指數全線報跌，其中市場最關注的實用面積431方呎A類細單位，5月指數報383點，按月挫0.8%，屬跌幅最大類別。

至於實用面積1722方呎及以上E類豪宅單位，5月指數報309.6點，按月挫0.48%，屬跌幅最小類別。

E類大單位租金

按月升1.79%最勁

另一方面，上月私宅租金指數最新報180.6點，按月升0.95%，連升4個月累升4%，屬去年1月錄得181.1點後，16個月來新高。相對去年12月，今年至今租金升幅為2.91%，若與2019年9月高峰期200.1點比較，仍然相差9.75%。

若以單位類別劃分，上月5類單位租金指數均呈升勢，其中以E類主要反映豪宅的大單位升勢最勁，最新報136.7點，按月升1.79%；至於A類細單位，上月報199.5點，按月升0.25%，屬升幅最小類別。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，上月樓價指數轉跌，反映連升4個月後作整固，加上上月美國、香港再加息，令買家轉趨審慎，窒礙樓市升勢。陳估計，樓價仍處整固，惟市場並非只有負面消息，當中財政司長陳茂波表示可考慮再放寬按揭安排，料下半年樓市仍樂觀，全年樓價仍看升一成。

租金方面，陳海潮指，通關效應下，海內外企業客回流，加上內地留學生，均支撐租金續升，料下月公布6月租金指數將再升1%。

陳又預期，下半年會維持旺勢，在搶人才計劃支撐下，全年租金指數亦升10%。

業界料短期續見樓價跌租金升

美聯首席分析師劉嘉輝亦指，新盤搶佔焦點，二手交投放緩，部分急需沽貨業主減價，加上上月美國加息，均導致上月樓價指數掉頭向下，料樓價短期仍然受壓；反觀本港經濟逐步改善對租金帶來支持，加上暑假旺季來臨，內地生租樓刺激私宅租務需求，加上港府積極吸納人才，料「樓價跌、租金升」的背道而馳走勢，短期將持續。