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經濟
2023年6月29日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
太古304億售美可樂業務 派特別息 每手4060元 負債率跌至11.6%
系內存資金需求 去年公布千億投資中港
新世界系不斷重組 新百貨成尋寶對象
73億北水淨流入港股 三周最多
花旗降恒指年底目標價 匯豐料上證潛在升幅10%
新股市場轉旺 5公司遞表申上市 內地藥企科倫博泰今招股 一手7353元入場
港交所：10月啟用IPO結算平台FINI
AI概念美股估值高 渣打：不建議追入已大升領頭羊
中間價未明顯偏強 人幣見7個月低
ISSB發布可持續披露準則 港將逐步接軌
恒生投資指ETF通佔日均成交15% 高於推出初期
WSJ：美擬收緊向華出口AI晶片 堵Nvidia繞過限制漏洞 股價早段捱沽
鮑威爾續放鷹 不排除連續加息
彭博：瑞銀擬下月起裁瑞信逾半員工
張兆聰：出口企業料績佳 德昌電機可吼
技術取勝：福耀玻璃有望挑戰32元
劉思明：製造業利潤保穩 留意汽車部件股
周顯：中國人走資的特別途徑
湯文亮：財爺打開口牌施壓金管局
官方樓指上月跌0.74% 四連升斷纜 租金指數升0.95% 連續兩個月跑贏樓價
海日灣II 3房戶850萬沽 4年實蝕29萬
內地生1.25萬零議價租河畔兩房
肇輝臺6號破9年悶局 特色戶1.18億沽
太古城一周累沽逾290車位
酒店業主聯會徐英偉：拓5小時高鐵圈旅客 利本港酒店業
酒店業缺9000員工 籲優先培訓本地人
技術取勝：福耀玻璃有望挑戰32元
【明報專訊】中民航信14元料有沽壓（圖）
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