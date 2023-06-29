鮑威爾續放鷹 不排除連續加息

他表示，美聯儲仍然有做得不夠的風險，相信仍會有更多的貨幣緊縮措施。彭博社認為，鮑威爾在強烈暗示，美聯儲將在7月會議再次加息0.25厘。美匯指數昨晚升穿103。據芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注7月加息0.25厘的概率，由七成左右升至八成以上。不過交易員仍然押注，今年底前只會再加息一次。

鮑威爾昨重申，當美聯儲愈來愈接近利率目標水平，做決定的時間要多一點，以便能夠更仔細地評估數據。市場衡量鮑威爾的講話內容，道指早段跌逾百點。

指衰退非最有可能發生

他指出，自美聯儲上次議息會議以來，數據反映經濟繼續以溫和的速度增長。他重申經濟衰退「不是最有可能發生的情况」，儘管有此可能性。他說，迄今為止，勞動力成本是超級核心服務通脹的最大因素，雖然迹象顯示美國勞動力市場開始疲軟，但有可能不會出現經濟低迷時期典型的大規模失業現象。他說，目前職位空缺的數量正在下降，但數目仍然很高，令他有信心可以避免與過往加息周期相關的「大量失業」。

他又提到美國地區銀行業動盪，導致幾家美國銀行倒閉後，美聯儲仔細觀察有否出現信貸收緊的情况。他說，6月暫停加息的部分原因，是考慮到銀行業動盪可能令金融狀况收緊，而目前銀行業監管官員正與銀行討論商業房地產的風險敞口。他又提到部分人選擇長期在家工作，對商業房地產和周邊零售商的打擊。

出席同一場合的日本央行行長植田和男則談論到日本股市，認為其近期大幅上升，是由投資者對經濟的看法引導，鑑於日本央行沒有加息，因此股票仍在上漲。他說，由於利率沒有改變，投資者可能對日本經濟變得樂觀，不過日本央行不希望出現金融失衡，因此會持續監控。

（綜合報道）

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