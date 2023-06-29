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WSJ：美擬收緊向華出口AI晶片 堵Nvidia繞過限制漏洞 股價早段捱沽

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士稱，美國商務部考慮進一步收緊人工智能（AI）晶片對華出口的限制，並可能最快在下月初採取行動，禁止AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）及其他晶片製造商，在未獲批許可證的情况下，向中國或其他敏感國家的客戶出口晶片，反映美國白宮日益憂慮中國等地緣政治對手取得美國技術。Nvidia和超微半導體（AMD）（美：AMD）昨早段股價跌逾1%。在A股市場，AI伺服器供應商浪潮信息（深：000977）昨開盤直接跌停，雲計算基礎公司紫光股份（深：000938）昨同樣瀉10%跌停板。

美國現時的半導體技術出口限制措施，已阻止Nvidia和AMD所生產的最先進製程晶片對華出口。為繞過出口限制，Nvidia專門為中國市場打造了一款名為A800的AI晶片，性能低於美國商務部准予出口的門檻。消息指，美國商務部正準備堵塞此漏洞，禁止Nvidia未經許可銷售A800晶片，進一步限制中國建立AI技術的能力。

進一步限制華AI技術能力

A800是Nvidia的A100旗艦晶片替代品，其晶片間（chip-to-chip）數據傳輸速度為每秒400GB，低於A100的每秒600GB。美國政府的出口管制，將傳輸速度限制在每秒600GB或以上。一些知情人士稱，加強對AI晶片產品的限制，將成為美國政府去年10月對中國半導體產業頒布的一系列出口管制措施最終規則的一部分。

熟悉美國商務部內部討論的消息人士又稱，美國政府亦考慮限制中國AI企業租用雲端服務，因為部分中國企業已利用這種租賃服務，規避美國對先進製程晶片的出口禁令。

消息指，美國政府有關收緊AI產品出口限制的討論，是在生成式AI工具（ 例如OpenAI開發的AI聊天機械人ChatGPT）去年底興起後進行。目前半導體業界仍在推動美國政府放棄或放寬一些潛在限制措施，新出口規則的推出時間待定。

美國商務部去年10月對先進半導體及晶片製造設備，實施了一系列嚴格的出口管控，旨在限制中國獲取先進晶片、開發超級電腦及提升先進半導體的製造能力，但最終規則尚待敲定。自去年秋季以來，美國政府又收集了受影響企業的意見，並與盟友磋商，以訂立最終的出口限制規章。

限制或涵蓋半導體量子電腦等

對美國政府來說，阻止先進技術出口，同時又盡量降低對美國和盟友的晶片產業影響，是重大的挑戰。鑑於荷蘭和日本擁有頂尖的晶片設備製造技術，美國已說服兩國引入美國的出口限制，並與兩國政府合作，統一受管控出口產品的清單。

《華爾街日報》引述一名知情人士稱，由於美國財長耶倫正爭取於7月初訪問中國，美國政府可能會待耶倫訪華後才頒布相關新規，避免觸怒中國政府。

消息又指，拜登政府正研究頒布行政命令，限制美國資金投資於中國等地緣政治對手的科技項目，涵蓋半導體、AI和量子電腦等領域，以保持美國相對於中國的技術優勢。

美國對中國先進技術的潛在投資限制，已令部分美國企業對中國市場卻步。矽谷風投巨擘紅杉資本（Sequoia Capital）最近宣布，將中國和美國業務分拆。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中美角力 AI晶片 出口管制 半導體

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