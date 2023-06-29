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經濟

恒生投資指ETF通佔日均成交15% 高於推出初期

【明報專訊】互聯互通機制下ETF通於去年7月推出近一年，今年5月北水持倉日均資產管理規模（AUM）超過120億元，較去年底增長近八成，日均交易量達17億元，佔整體港股通超過6%。

恒生投資管理行政總裁李佩珊稱，ETF通由年初至5月底日均交易量佔整體ETF的15.3%，佔比高於港股通推出初期。

北水持倉日均AUM逾120億

ETF通共有6隻南向ETF，較計劃初增加兩隻，恒生投資正在管理其中的3隻。李佩珊稱， 恒生投資於ETF通的日均AUM市佔由今年首季的22.4%增加至次季的45%。當中追蹤恒指及國指的ETF，吸引較多資金淨流入。本報翻查截至6月27日港股通北水持倉，ETF持倉AUM以南方恒生科技（3033）逾61億元最大，佔已發行基金單位逾26%；盈富基金（2800）及恒生國企（2828）北水持倉AUM亦近52億元及25億元，佔比分別近4%及9%。

此外，「港幣-人民幣雙櫃台」模式於上周推出，李佩珊稱，參考往例，如滬深港通及ETF通，雙櫃台模式的涵蓋範圍應將會循序漸進地擴大。現時在港的人民幣存款有穩定基礎，雙櫃台為這些離岸人民幣提供存款以外的選擇。

雙櫃台模式推出初期成交未見活躍，李佩珊指是由於投資者對產品有較多考慮。在雙櫃台模式下，股票本質上仍以港元計算，當中涉及匯率問題；加上目前人民幣偏弱，相對交投量有所下跌。她認為需要更多宣傳教育，以增加雙櫃台的認受性，預期當模式進一步納入南向通後，會有更大助力推動成交。

相關字詞﹕李佩珊 資產管理規模 ETF通 互聯互通

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