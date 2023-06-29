AI概念美股估值高 渣打：不建議追入已大升領頭羊

美衰退料延至明年首季 美股評級升至中性

渣打將美國經濟陷入衰退的預期時間延遲至明年首季，將美股未來12個月評級，由低配調高至中性，科技股則調升至超配。鄭子豐對標指看法中性，料至年底仍有5%至10%上升，納指還有高單位數升幅。他較不看好估值高，依靠高借貸帶動企業增長的科技企業，因為在未來一年進入衰退時將受較大衝擊，相對較看好現金流可持續，亦有持續結構性增長的大型軟件股。

渣打維持亞洲股票超配評級，特別看好日本股市，除了估值仍有上升空間，企業管理和回購亦較過去理想。鄭子豐目前對中國股票看法中性謹慎，不過企業盈利料已渡過疫情低谷，估值存在折讓有吸引力，下半年隨着內地推出刺激經濟政策加強盈利前景，認為可有較明顯反彈。個別行業方面，他較看好非必需消費品和通訊行業，認為電動車和家電可受惠政府刺激消費的措施。

料日圓兌港元6至12個月重上6算

外匯方面，昨日每百日圓兌港元低見5.4的7個月的低位，不過，渣打香港投資策略主管梁振輝預期，未來3個月日圓將上升4%至5.6，未來6至12個月會上升一成重上6算。他指出，日圓匯率較受美元與日圓息差主導，若日本央行或開始放棄收益率曲線控制，採較鷹派政策讓利率上升，可帶動日圓有較大幅上升，提醒有意遊日旅客現時可趁現時低位吸納。

渣打預期美匯指數未來3個月目標為102.4，與現時102.6水平相若，不過未來12個月預期跌至100.8，聯儲局今年下半年不會加息或減息，與市場預期今年加息一次不同，梁振輝表示預期聯儲局於明年上半年開始減息，將帶動美元漸漸回落。