明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所：10月啟用IPO結算平台FINI

【明報專訊】港交所（0388）宣布，計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股結算平台FINI。FINI啟用後，將新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2）。

港交所行政總裁歐冠昇表示，很高興能夠落實這項對新股結算的重要市場改革。通過對現行IPO的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。

待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。港交所昨同時公布經證監會批准的《上市規則》、《香港結算規則》及《香港結算運作程序》相關修訂，全部將於FINI正式啟用時生效。

將模擬以平台互動 處理IPO各程序

港交所已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者，將能夠以電子化方式合作，以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。同時，新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

上 / 下一篇新聞