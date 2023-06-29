太古304億售美可樂業務 派特別息 每手4060元 負債率跌至11.6%

明報記者 陳偉燊、方楚茵

根據太古今次出售美國太古可口可樂的交易，料於今年11月30日或之前達成先決條件後5日內完成。是次收購相當於太古美國可口可樂去年EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）12.4倍，按今年5月底止的公司帳面值76億元計，收購代價市帳率達4倍。太古預期，完成交易後將錄得出售收益約228億元，並令資本淨負債比率由18%降至11.6%，現金利息倍數由6倍增至7.3倍，流動負債淨值「一筆勾銷」。翻查太古2022年底止年度報告顯示，該集團重現流動負債淨值7.93億元。

訂立管理協議

年費1.17億加5%溢價

太古完成交易後，太古及旗下太古可口可樂、英國太古及美國太古可口可樂，訂立管理服務協議，美國太古可口可樂將向太古可口可樂支付年度管理費，定價為1.17億元另加5%溢價，並每年根據香港當時的消費物價通脹率向上調整，以及美國太古可口可樂在該財政年度的除息稅前經常性收益的6%。管理服務協議由交割日起計13年，此後除非根據該協議的條款提前終止，否則每次可重續10年。

太古近年因應航空生意滑落，太古可口可樂成為繼地產業務之後的第二大盈利來源。自2017年太古可口可樂裝瓶業務先後完成購入美國華盛頓州、俄勒岡州與愛達荷州可口可樂專營區，及同時購入內地8個省市的可口可樂專營權，一躍成為可口可樂公司全球銷量第五大的裝瓶伙伴之後，太古可口可樂到2020年度盈利突破20億元大關。

近年航空生意滑落

可樂成太古第二大盈利來源

到2022年度太古可口可樂進一步壯大，劍指越南及柬埔寨（見表1）。在壯大太古可口可樂的生意版圖同時，太古及太古地產在過去8年持續出售資產套現，主要以香港地產項目為主，並且因為持貨期久，增值能力較高，單是出售太古城中心第一、三、四座，便套現248.45億元，不過論金額之高，仍不及今次出售美國可口可樂業務（見表2）。

過去8年持續出售港地產項目

至於英國太古，本身業務橫跨六大洲，單是在美國多項業務投資，所用資本額便達32.22億美元（252.32港億元），連同原屬太古在港上市公司的美國太古可口可樂、邁亞密的地產及航空運作之外，尚經營冷藏庫及飲料供應鏈。