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經濟
國際金融

耐用品訂單意外增 反映美企續投資

【明報專訊】美國耐用品（至少可使用3年的物品）訂單出乎意料增加，繼4月上修至按月增長1.2%後，5月按月增幅更達1.7%，遠超分析師預期的1%跌幅。這已是美國耐用品訂單連續第3個月錄得增長，反映加息環境下，企業借貸成本上升，經濟不確定性增加，但無礙美國企業繼續進行長期投資。

美國5月核心資本貨物訂單價值（不包括飛機和軍用設備的投資指標）按月增長 0.7%，分析師原預期按月持平，反映美國經濟的顯著韌力。此外，受惠於二手樓市場庫存有限，美國5月新屋銷售按月急升12.2%，是去年8月以來最大升幅。經濟數據比預期好，美股三大指數早段止跌回升，道指升逾百點。日圓繼續反彈乏力，兌每美元昨晚跌穿144，為7個月新低。

雖然美國數據比預期好，匯豐投資管理的年中展望指出，雖然迄今部分經濟領域仍保持彈性，但風險平衡反映「目前衰退的風險很高」，預期美國第四季經濟下行，隨後是經濟萎縮之年，而歐洲將在明年陷入衰退。

拉加德預告7月或續加息

歐洲央行行長拉加德昨在歐洲央行論壇強調，歐元區通脹仍過高，尚未能宣布遏抑通脹取得勝利，預告7月仍可能繼續加息。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）也在歐洲央行的論壇表示，各國央行必須接受「令人不安的事實」，就是它們可能不得不在更長的時期，容忍高於2%的通脹，以避免陷入金融危機。她指出，很多歐洲政府的高債務水平，使它們容易受到金融危機的影響，這可能導致解決金融脆弱性的需要，可能優先於實現通脹目標。不過她同時強調，若面臨通脹根深蒂固的風險，央行須採取強而有力的措施應對。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 美股 衰退 耐用品訂單 加息預期 國際貨幣基金組織（IMF） 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）

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