劉敬華：安本：中國經濟下半年顯著復蘇 看好消費數碼化綠色能源等投資主題

對於內地經濟前景，金彪表示，是次內地經濟復蘇是個慢慢組建的過程，而非突然反彈，意味內地經濟復常需時，內地由疫後重新開放至今尚不足一年，參考其他經濟體疫後復蘇情况，經濟往往需要將近一年多時間方能完全恢復，認為內地第一二季經濟復蘇步伐較為緩慢，是基於仍處於復蘇初期，綜合該公司近期接觸的內地企業管理層意見，普遍預期較顯著的經濟復蘇有望於今年下半年出現。

當局料適時推政策穩樓市

儘管內地經濟仍處於復蘇過程中，惟內地及本港股市卻未見樂觀情緒。金彪表示，這可能是基於去年內地重新開放時，市場對內地經濟復蘇的預判過於樂觀，隨着過於樂觀預期與溫和經濟復蘇現實脫節情况逐步浮現，內地及本港股市經歷去年底至今年2月的強勁反彈後逐步回落，現時內地消費市場及兩地股市，均需等待信心恢復，但亦指出畢竟內地房地產及汽車市場的復蘇情况不太理想，消費者及投資者需時重拾信心。

金彪預期，作為內地消費最大板塊的房地產應不會出現強勁復蘇，因為中國政府希望房地產市場可長期穩步增長，發展方向將以改善居住需求為主，不會有太多投機炒賣活動，但相信當局會適時推出政策穩定樓市，以免拖累其他行業，如金融業復蘇，而對於整體經濟增長，中國政府可透過貨幣政策及財政政策支持經濟復蘇。貨幣政策方面，如早前六大國有銀行降低存款利率，這有可能推動銀行降低借貸利率，有助增強流動性，而財政政策方面，則要觀望今年第三季，但預期有關當局不會推出大規模的刺激經濟政策。

看好內地消費品牌崛起

金彪重申，現時內地經濟依然處於逐漸復常的狀態，只是復蘇速度沒有市場期望般快速，而是次復蘇將以消費帶頭，然後其他板塊有望隨後跟上，經濟發展趨勢仍向好，反觀內地及本港股市估值仍偏低，意味現階段是個選股良機，當中可留意消費、數碼化、綠色能源、財富管理及健康護理等5個長線增長趨勢主題。

對於內需消費市場，市場普遍預期可隨內地人均收入增長而擴大。據國統局數據，2018年至2022年全年全國居民人均可支配收入持續增長，至2022年已增至36,883元人民幣（見圖）。金彪稱，長線看好內地消費板塊，當中最看好優質消費，隨着內地中產不斷增長，對優質消費的欲望，將帶動高質量的消費升級，如促進高端消費品及高端白酒的銷情，至於國內品牌冒起，是另一個選擇消費股的方向，內地品牌的優勢在於性價比較高，當中的優質企業前身大多為代工廠，代工時期的產品質量已不錯，現正處於自立門戶後建立品牌的過程，假以時日有望於內地消費市場佔據有利位置，如目前內地化妝品市場中便不乏具潛力的國內化妝品品牌。

內地數據化主題也有本地化趨勢，金彪指出，隨着中美貿易關係轉趨緊張，中國致力於高科技領域達到自主及提升技術，當中包括半導體，這將促進硬件方面的本地化。軟件方面，近年愈來愈多內地企業傾向使用國內的軟件供應商，此外內地企業為提高營運效率，透過使用高端科技，或為企業的科技系統升級，以進行成本管理，也將帶動相關科技企業盈利。

綠色能源受惠環保國策

綠色能源方面，可受惠於推動環保的國策。金彪表示，該公司看好內地綠色能源板塊，如太陽能、風電及電動車等相關產業鏈，而財富管理及健康護理此兩大主題則可受惠內地人口老化，1960年代為內地人口增速最快時代，當這龐大人口步入退休階段，對醫療及財富管理的需求將大幅增加，在財富管理主題方面較看好保險業，在健康護理主題方面則較看好私營醫院、牙醫、醫療設備，以及為生物科技或藥廠進行研究的臨牀研究機構（CRO，又稱受託研究機構）。

他提醒，即使是具增長潛力的板塊，也不代表整個產業鏈均值得投資，在選股時仍要按個別公司的基本因素，由下而上選股，如評估公司的議價能力、財務情况，是否具進入門檻或科技門檻等護城河等因素。

明報記者 劉敬華

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