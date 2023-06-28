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經濟
2023年6月28日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
周企提全購新創建 新世界套218億 總代價最多涉355億溢價15% 須股東通過
新世界系周企系 隔幾年現私有化提案
港交所FINI完成外部用戶測試
姚嘉仁：雙櫃台流動性規模增長需時
旺旺全年少賺兩成 末期息維持2.1美仙
藥師幫今掛牌 暗盤升三成
中間價偏強 離岸人幣升至7.21 分析：人行釋不樂見貶值過快信號
港股隨人幣反彈 北水趁機沽貨
香港寬頻企業方案推一站式IT服務
港上月進出口跌幅超預期 分析：今年整體出口或最多跌10%
六福去年少賺近8% 同店銷售港澳增內地跌
香港科技探索擬回購
李强：中國全年有望實現5%增長 指「去風險」是把經貿問題政治化
彭博：華府下月底頒行政命令 或中止對華部分投資
耐用品訂單意外增 反映美企續投資
張兆聰：A股港股反彈 北水外資即沽貨
涂國彬：全球加息潮未已 金價不樂觀
技術取勝：中鐵後市或回試近日低位
華置青年宿舍以甘比大仔命名
劉思明：博下半年經濟提速 小注電子產品部件
周顯：日股大概率破頂再大升
湯文亮：騙徒的眼光 最雪亮？
HENLEY PARK七一首輪開售228伙 黃竹坑站海盈山上樓書 料下月推
133 PORTOFINO破一年悶局 3房戶2423萬沽出
賭王四太富滙豪庭相連戶租20萬 4年跌兩成
梁朝偉黃竹坑商廈單位兩年減租14%
天愛苑11按凶宅 209萬元拍出
維港滙屆現樓 維港靚景相伴
毗鄰南昌站大型商場
劉敬華：安本：中國經濟下半年顯著復蘇 看好消費數碼化綠色能源等投資主題
劉思明：博下半年經濟提速 小注電子產品部件
【明報專訊】港股結束5連跌，恒指反彈近2%，升勢全面，似乎出現季結前粉飾櫥窗。不過，成交低迷，走勢難免反覆。資金押注於下半年經濟提速，電子產品部件可以小注。
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