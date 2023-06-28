華置青年宿舍以甘比大仔命名

Logo表初衷 冀為有需要者遮風擋雨

甘比早前已透露會將餐廳所在的鴨寮街86至88號改為青年宿舍，並以Joseph Junior的名字命名為「仲學舍」。據小琴八到，今次「仲學舍」嘅Logo（圖），外形極似屋企，屋內外隱藏咗4個「J」，當中大J正是大劉Joseph，其餘則是大女Josephine、大仔Joseph及細女Josie，非常有意思。而且「J」字形似雨傘柄，正是甘比一家辦青年宿舍的初衷，希望為有需要既人遮風擋雨，保護佢哋，畀人找到護蔭的感覺。

雖然暫時「仲學舍」青年宿舍的部分仍未公開，不過據仲學舍IG首篇帖文顯示，2樓的公用空間已經準備好，更公開招募建議及邀請本身辦工作坊或講座嘅人士，可以申請使用該場，希望畀青年發展新技能同擴闊視野。

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[小琴密語]