華置青年宿舍以甘比大仔命名

【明報專訊】華置（0127）大股東劉鑾雄（大劉）及陳凱韻（甘比）一向熱心慈善，繼用大女Josephine（劉秀樺）名義開設的深水埗社企餐廳「秀樺廚房」後，小琴留意到以甘比10歲大仔劉仲學（Joseph Junior）名字命名的「仲學舍（Joseph's House）」近期已開設Instagram（IG）帳戶，仲透露咗「2樓的公用空間已經準備好」，似乎好快有新搞作。
Logo表初衷 冀為有需要者遮風擋雨
甘比早前已透露會將餐廳所在的鴨寮街86至88號改為青年宿舍，並以Joseph Junior的名字命名為「仲學舍」。據小琴八到，今次「仲學舍」嘅Logo（圖），外形極似屋企，屋內外隱藏咗4個「J」，當中大J正是大劉Joseph，其餘則是大女Josephine、大仔Joseph及細女Josie，非常有意思。而且「J」字形似雨傘柄，正是甘比一家辦青年宿舍的初衷，希望為有需要既人遮風擋雨，保護佢哋，畀人找到護蔭的感覺。
雖然暫時「仲學舍」青年宿舍的部分仍未公開，不過據仲學舍IG首篇帖文顯示，2樓的公用空間已經準備好，更公開招募建議及邀請本身辦工作坊或講座嘅人士，可以申請使用該場，希望畀青年發展新技能同擴闊視野。
[小琴密語]
相關字詞﹕劉秀兒 (Josie) 劉秀樺（Josephine） 劉仲學（Joseph Junior） 秀樺廚房 劉鑾雄（大劉） 陳凱韻（甘比） 華置 仲學舍