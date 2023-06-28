明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港上月進出口跌幅超預期 分析：今年整體出口或最多跌10%

【明報專訊】政府統計處昨日公布，本港5月出口按年跌15.6%，連續13個月錄得倒退，跌幅較4月的13%擴大，遜於市場預期的11.1%；進口按年跌16.7%，跌幅超預期的10.2%，亦連跌11個月。分析認為，內地近期陸續推出多項支持經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求，但由於主要央行繼續加息等因素，今年全年整體出口或錄5%至10%跌幅。

明報記者 蕭嘉聰

5月整體出口貨值為3275.6億元，商品進口貨值為3539.6億元，貿易逆差再收窄至264億元，相當於商品進口貨值的7.5%。上月部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，「電動機械、儀器和用具及零件」、「辦公室機器和自動資料處理儀器」及「通訊、錄音及音響設備和儀器」分別下跌21.0%、35.1%及12.6%；三項類別出口同錄得跌幅，分別跌19.0%、33.1%及6.9%。

出口至亞洲貨值跌 大馬跌38%最多

按地區分類，出口至亞洲的整體貨值跌18.2%，當中馬來西亞跌38.4%最多，印度、菲律賓、日本、台灣分別跌30.7%、29.6%、26.4%及24.7%，中國內地亦跌17.5%；德國及英國整體出口貨值分別跌32.9%及17.7%。進口方面，大部分主要供應地進口貨值錄得跌幅，以韓國跌40.1%最多；新加坡及台灣分別跌30.7%及19.2%，中國內地亦跌8.8%。

政府發言人表示，外圍環境疲弱，今年5月商品出口貨值按年進一步下跌，輸往所有主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅。展望未來，由於先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，內地經濟增長加快應可抵消部分負面影響，政府將密切留意情况。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地經濟復蘇步伐不均，令製造業活動有收縮迹象，不過近日有多項支持經濟措施出台，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。此外，主要央行加息行動未止，加上歐美經濟增長前景放緩，或繼續抑制外部實質需求，料本港今年全年整體出口有機會錄5%至10%跌幅。

相關字詞﹕香港出口 進出口 經濟復蘇 製造業 政府統計處

上 / 下一篇新聞

周企提全購新創建 新世界套218億 總代價最多涉355億溢價15% 須股東通過
周企提全購新創建 新世界套218億 總代價最多涉355億溢價15% 須股東通過
新世界系周企系 隔幾年現私有化提案
新世界系周企系 隔幾年現私有化提案
港交所FINI完成外部用戶測試
港交所FINI完成外部用戶測試
姚嘉仁：雙櫃台流動性規模增長需時
姚嘉仁：雙櫃台流動性規模增長需時
旺旺全年少賺兩成 末期息維持2.1美仙
旺旺全年少賺兩成 末期息維持2.1美仙
藥師幫今掛牌 暗盤升三成
藥師幫今掛牌 暗盤升三成
中間價偏強 離岸人幣升至7.21 分析：人行釋不樂見貶值過快信號
中間價偏強 離岸人幣升至7.21 分析：人行釋不樂見貶值過快信號
港股隨人幣反彈 北水趁機沽貨
港股隨人幣反彈 北水趁機沽貨
香港寬頻企業方案推一站式IT服務
香港寬頻企業方案推一站式IT服務
六福去年少賺近8% 同店銷售港澳增內地跌
六福去年少賺近8% 同店銷售港澳增內地跌
香港科技探索擬回購
香港科技探索擬回購
李强：中國全年有望實現5%增長 指「去風險」是把經貿問題政治化
李强：中國全年有望實現5%增長 指「去風險」是把經貿問題政治化
彭博：華府下月底頒行政命令 或中止對華部分投資
彭博：華府下月底頒行政命令 或中止對華部分投資
耐用品訂單意外增 反映美企續投資
耐用品訂單意外增 反映美企續投資
張兆聰：A股港股反彈 北水外資即沽貨
張兆聰：A股港股反彈 北水外資即沽貨
涂國彬：全球加息潮未已 金價不樂觀
涂國彬：全球加息潮未已 金價不樂觀
技術取勝：中鐵後市或回試近日低位
技術取勝：中鐵後市或回試近日低位
華置青年宿舍以甘比大仔命名
華置青年宿舍以甘比大仔命名
劉思明：博下半年經濟提速 小注電子產品部件
劉思明：博下半年經濟提速 小注電子產品部件
周顯：日股大概率破頂再大升
周顯：日股大概率破頂再大升
湯文亮：騙徒的眼光 最雪亮？
湯文亮：騙徒的眼光 最雪亮？
HENLEY PARK七一首輪開售228伙 黃竹坑站海盈山上樓書 料下月推
HENLEY PARK七一首輪開售228伙 黃竹坑站海盈山上樓書 料下月推
133 PORTOFINO破一年悶局 3房戶2423萬沽出
133 PORTOFINO破一年悶局 3房戶2423萬沽出
賭王四太富滙豪庭相連戶租20萬 4年跌兩成
賭王四太富滙豪庭相連戶租20萬 4年跌兩成
梁朝偉黃竹坑商廈單位兩年減租14%
梁朝偉黃竹坑商廈單位兩年減租14%
天愛苑11按凶宅 209萬元拍出
天愛苑11按凶宅 209萬元拍出
維港滙屆現樓 維港靚景相伴
維港滙屆現樓 維港靚景相伴
毗鄰南昌站大型商場
毗鄰南昌站大型商場
劉敬華：安本：中國經濟下半年顯著復蘇 看好消費數碼化綠色能源等投資主題
劉敬華：安本：中國經濟下半年顯著復蘇 看好消費數碼化綠色能源等投資主題