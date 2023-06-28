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經濟

姚嘉仁：雙櫃台流動性規模增長需時

【明報專訊】港交所（0388）推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」逾一周，聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，雙櫃台模式加強香港作為最大的離岸人民幣中心地位。目前正研究增加參與的證券數目及將人民幣櫃台納入南向港股通，並重提去年獲中證監副主席方星海支持，允許內地投資者以人民幣買賣在港上市的股票。

稱正處理大量發行人莊家申請

姚嘉仁稱，市場對雙櫃台模式的反應正面，港交所亦正處理大量發行人和莊家的申請，首階段團隊專注於確保雙櫃台模式和莊家機制初期運作順暢。他相信新模式有助深化人民幣的離岸資金池。不過，雙櫃台模式的流動性和規模增長仍需要一些時間。

在港主要上市的外國公司已可納入港股通，在雙櫃台模式下，未來內地投資者可以使用人民幣直接買賣這些外國公司的股票，促進人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。港交所將繼續完善香港的人民幣生態圈，下一步將推出中國國債期貨。

另外，證監會行政總裁梁鳳儀於一個活動中表示，香港必須繼續加強其在人民幣國際化進程中的關鍵作用。隨着美元融資成本上漲和政治聯盟的關係發生變化，人民幣作為國際投資及儲備貨幣的吸引力將進一步增強。

梁鳳儀指出，人民幣過去在港股交易中的使用率一直偏低。雙櫃台模式首周日均成交額約為1.97億元人民幣雖仍偏小，但象徵良好的開局，有利於構建生態系統、完善金融基礎設施以及拓展人民幣上市產品的新模式。

她續稱，人民幣流動性較高的股票的莊家活動正在按設計運行，買賣價差收窄至一至兩個價位，而人民幣股價亦緊貼港元股價。建立生態系統固然需要時間，她認為，一旦擁有人民幣盈餘的南向投資者可以通過滬深港通在人民幣櫃台買賣，交易將會轉趨活躍。

相關字詞﹕中證監 雙櫃台模式 姚嘉仁 港交所(0388)

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