港交所FINI完成外部用戶測試

擬今年底IPO旺季前推出

IPO平台FINI於6月外部用戶測試中，參與者包括保薦人/中介人、法律顧問、香港結算參與者、FINI 銀行及股份過戶登記處。港交所早前呼籲所有外部用戶測試參與者，保留現有的虛擬專用網路，於參與市場實習時使用。

事實上，港交所FINI平台原定由今年3月至5月做外部用戶測試，及後延長測試日期至6月。據了解，有外部用戶反映需要更多時間做測試，港交所遂決定延長測試時間近一個月，再於7月及8月安排市場預演。7月及8月的市場預演，相信將要求所有證券經紀行參與。

港交所行政總裁歐冠昇早前亦有提及，FINI將於下半年推出，此前須確保各方持份者已作好準備。FINI平台是以數碼的方式處理如定價、配發及付款等各項新股結算的平台。推出後，IPO將由現時的「T+5」結算周期，縮短至「T+2」（即定價後的兩個營業日）。公開招股的認購、定價與開始交易之間的時差會縮短，可減少發行人、其現有股東及新投資者所面對的市場風險，以及減低公開招股結算程序的操作風險。

結算將由「T+5」縮至「T+2」

同時，FINI是提供予市場中介機構、發行人顧問及其代表人和監管機構使用的企業對企業（B2B）系統，因此公開招股發行人及終端投資者並不需要直接使用。FINI平台首階段不包括後續配售或債券發行的程序。