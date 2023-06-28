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維港滙屆現樓 維港靚景相伴

維港滙

【明報專訊】臨海而建的九龍市區大型屋苑，在市場上不多見，信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）等合作發展，位處西南九龍長沙灣的維港滙系列，單位總數逾1400伙，戶型多元化，涵蓋開放式至4房戶、另設多款特色戶，加上不少單位均擁有昂船洲、維多利亞港一帶的開揚靚景，且目前已屆現樓，令準買家可親臨屋苑，體驗現樓優點。

明報記者 管龍欣

攝影 賴俊傑

由2021年初開始發售的維港滙系列，目前已屆現樓，項目單位總數1437伙，過去逾兩年來，已經累積售出約1000伙，佔項目單位總數約70%，發展期現時開始部署以現樓形式，推售餘下400多伙餘貨。

單位總數1437伙 累沽七成

維港滙系列提供的單位，實用面積介乎256至3029方呎，戶型多元化，涵蓋主攻單身貴族或分支小家庭的開放式細單位、至針對換樓家庭客4房大戶；與此同時，項目亦設特色戶，可滿足不同層面的買家。

項目前臨維多利亞港，自然吸引不少鍾情海景的買家入市，是次介紹的是經裝修和少許改動現樓示範單位，為維港滙I第1座11樓A室，實用面積1385方呎，屬4房雙套間隔。單位長形寬敞的大廳連接50方呎露台，洋溢豪宅氣派，而露台面向維港怡人景致，相信每逢大時大節，戶主和家人都可安坐家中欣賞煙花匯演。

4房大戶設露台50呎露台 洋溢氣派

單位樓層高度達3.5米，呈長形佈局的大廳，除擁有海景大露台外，還設幾道暗門連接各個睡房，大廳擺放大飯枱後，空間感仍充足。廚房呈長形設計，採用德國品牌Gaggenau的配套家電，包括抽油煙機、煮食爐、微波焗爐等，廚房末端設有一個儲物室連獨立洗手間。

兩間套房方面，採用弧形落地玻璃窗，遠望維港之外，還能遠眺香港兩大地標──九龍站環球貿易廣場ICC與中環的國際金融中心IFC；房間中央放置雙人牀，可三邊上落牀 ，方便住戶於房間走動。

設計師對示範單位的房間門口作出改動，除兩間套房門口改作暗門融入大廳，另外兩房分別改動成開放式書房以及兒童睡房，增加整體空間感。

屋苑對開設海濱長廊 悠閒賞景好去處

對外交通方面，維港滙與港鐵南昌站相距約8分鐘路程，往西九龍高鐵總站、甚至機場都算便利，但值得留意是有一部分路程屬沒有遮蓋的露天空間，住戶需留意天氣狀况，或要自行帶備傘具。

維港滙屋苑對開位置，設有海濱長廊，住客可於閒餘時前往休憩，包括放狗、做運動、散步等，放鬆心身。另屋苑附近的凱樂苑、海盈邨等，已有一定數目民生商店進駐，可補給日用品。

可留意是，項目對岸的昂船洲，設有污水處理廠、船塢、碼頭等公用設施，可能會對空氣與景觀造成一定程度影響，建議準買家可先實地考察周邊環境。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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