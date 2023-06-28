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經濟

香港地產

賭王四太富滙豪庭相連戶租20萬 4年跌兩成

【明報專訊】通關後豪宅租賣均見活躍，但租金仍見跌幅，其中由賭王何鴻燊「四太」梁安琪旗下尚嘉持有的中半山富滙豪庭一個相連單位，以20萬元租出，較4年前對上一份租約月租約25萬元下跌兩成。

譚伯榮富豪海灣租金兩年跌兩成

消息指出，上述單位為富滙豪庭1座中層相連單位，實用3738方呎，原叫租23萬元，最新以20萬元租出，實用呎租53.5元，減租3萬元或13%；據悉，單位對上一份租約於2019年簽訂，當時月租約25萬元，即最新租金較4年前舊租回落兩成。資料顯示，梁安琪等早於2004年透過公司名義以8611萬元一手購入，減租後租金回報約2.8厘。

另近月先後蝕讓沽出多伙天后柏傲山單位的資深投資者譚伯榮或相關人士，其持有的赤柱富豪海灣一幢C型單號洋房，則以月租約9.5萬元租出，以實用3041方呎計，實用呎租約31元，據悉，物業2020年中曾以月租12萬元租出，即最新租金較兩年前回落約兩成。資料顯示，物業由譚伯榮於2009年透過公司名義以6360萬元購入，租金回報約1.8厘。

昇薈複式4.6萬租 半年呎租升兩成

雖然有部分名人旗下豪宅租金回落，但大型屋苑租金卻持續回升，其中通關後最受惠的東涌區，近月租金持續反彈，區內亦再錄大額租賃成交。利嘉閣營業董事劉俊傑指，東涌昇薈1座複式連天台戶，實用1485方呎，屬4房2套連多用途房，以4.6萬元租出，為屋苑自2月後最大宗租賃成交，實用呎租31元。業主2015年1678.25萬元購入，租金回報約3.3厘。資料顯示，同類2座複式連天台戶，實用1443方呎，與最新承租單位戶型相若，今年1月以3.8萬元租出，實用呎租26元，以呎租計，是次成交比半年前高約19%。

中原分區營業經理吳嘉權表示，沙田中心佳寧大廈中層C室，實用347方呎，2房間隔，獲3名內地來港就學的女學生以1.43萬元承租，並一筆過預繳一年租金，涉逾17萬元，實用呎租41.2元。業主2011年240萬元購入單位，租金回報約7.2厘。

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