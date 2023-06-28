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經濟

香港地產

HENLEY PARK七一首輪開售228伙 黃竹坑站海盈山上樓書 料下月推

【明報專訊】莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸上周五突然煞停上周六首輪開售後，並未打擊其他發展商的推盤信心。繼佳明（1271）土瓜灣單幢盤明雋前日落實本周五盡推首張價單30伙後，啟德焦點新盤、恒地（0012）旗下現樓新盤HENLEY PARK，昨晚落實本周六、即七一回歸假期當日作首輪銷售，並盡推首兩張價單共228伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，截至昨晚約8時半，項目暫收逾4330票，以首輪推售228伙計，超額近18倍。

明報記者 容婌維 管龍欣

HENLEY PARK首輪推售的228伙涵蓋開放式至3房戶，實用面積介乎250至649方呎，價單定價由575.8萬至1915.7萬元，價單呎價21,756至30,553元、扣除最高10%折扣後，折實價由518.22萬至1724.13萬元，折實實呎19,580至27,498元，整批折實均呎21,463元。

HENLEY PARK暫收4330票 超額18倍

入場單位為1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實價518.22萬元，折實實呎20,729元。項目周六首輪開售將於尖沙嘴美麗華廣場進行，設大手安排，A組買家可最少購買1伙實用500方呎以上的單位；或購入最少2伙單位，每組買家最多購買4伙，惟A組時段內不能售出多於12伙280至310方呎的單位。

海盈山1房389呎起 2房佔逾六成

HENLEY PARK落實推售之際，港島區亦有大型新盤準備出擊。由嘉里（0683）、信置（0083）、及太古地產（1972）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，昨日上載售樓說明書，料下月推售，成為今年首個推售的港島區屋苑式全新盤。海盈山預計關鍵日期為2025年5月中，樓花期約23個月。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山定價將參考南區豪宅及鐵路上蓋盤，實際推售時間表將容後公布。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，港島南岸第4期海盈山分兩期發展，率先推出第4A期，提供432伙，標準戶涵蓋1房至3房，共7種戶型，實用面積389至915方呎；特色戶實用面積351至1847方呎，最大單位為4房間隔。4A期主打2房戶，標準2房戶佔272伙或約63%，設2房連開放式廚房、2房連獨立廚房、2房連士多房，以及2房1套連士多房，共4款不同戶型，實用面積486至680方呎不等。其中，近期新盤較罕見的2房1套連士多房戶型更佔64伙，實用由613至680方呎不等。

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