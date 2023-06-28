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經濟

中間價偏強 離岸人幣升至7.21 分析：人行釋不樂見貶值過快信號

【明報專訊】離岸人民幣過去3日累跌近1%，昨日境內市場開市前曾再跌至接近7.25水平，不過在人民銀行公布較周一更為偏強的中間價，加上外電傳出國有大行在7.25水平於離岸市場沽售美元支持人民幣，帶動離岸人民幣曾於低位抽升約400點子（1元等於1萬點子）至7.21，一度收復周一跌幅。人民幣中間價周一已較以往偏強，分析指人行或在釋放不樂見人民幣在7.2以下單邊貶值過快的信號，惟不論當局採取任何干預措施，只能減緩貶值速度。

明報記者 歐陽偉昉

截至晚上7時，人民幣在岸價報7.2173，升194點子，離岸人民幣報7.2208，升253點子。人行昨日設定人民幣中間價報7.2098，雖較日前下跌42點子，見去年11月10日以來新低，但較市場預期7.2209偏強111點子，幅度較周一77點子更為明顯。

交易員：近日有中資行沽美元

有交易員向本報表示，察覺近日有中資行沽出美元，而路透社亦引述交易員稱，國有銀行周一下午於在岸市場紀錄官方收市前出售美元，以影響翌日的中間價開價，交易員認為人行視7.25為重要關口，一旦失守將很快便跌穿去年10月的離岸價歷史低位7.37水平。

華僑銀行外匯分析師黃經隆表示，7.25似乎是人行開始採取行動的第一個價位，不過人行看重貶值速度多於具體匯率，考慮到中資港股派息購匯、經濟刺激計劃尚未公布，以及中美利差擴闊，人民幣仍是趨向下跌，目前人行不論採取何種干預手段，也只能減緩貶值。

摩根士丹利發表報告指出，雖然美國聯儲局保持緊縮同時人行減息，帶動資金從內地債券流出。不過相對去年這是推動人民幣貶值主因，大摩認為在今年的影響有限，另外境內美元利率高於人民幣，令出口商不願售匯換回人民幣，惟大摩認為貿易盈餘過去對人民幣匯率影響甚少。

大摩認為，近期人民幣國際收支惡化帶動近期匯率貶值，不過貶值可能太快或令當局感到不安，而政府即將出台刺激經濟方案，也可能提振人民幣等中國資產價格。由於人民幣距離7.34（在岸價）關鍵水平，即去年10月低位不遠，大摩考慮在7月結束沽空人民幣買入泰銖和韓元的外匯對冲交易建議。

相關字詞﹕外匯 人民幣貶值 人民銀行 人民幣

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