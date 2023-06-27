明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

明雋七一前夕首輪開售30伙

【明報專訊】雖然多個市區盤正面交鋒，上周五莊士中國（0298）旗下鴨脷洲弦岸突然煞停上周六首輪開售，但同屬單幢盤的佳明（1271）土瓜灣明雋，昨日上載兩張銷售安排，除推出30伙於周五、七一回歸日假期前夕以價單形式開售外，亦推出4伙特色戶同日起招標。

同日起推4伙特色戶招標

據明雋銷售資料顯示，項目將於本周五以價單形式發售首批30個單位，包括16伙開放式及14伙1房單位，折實價378.56萬至541.2萬元，折實實呎16,388至20,815元，另項目同時推出4個特色單位，於周五起至7月31日，每日招標1小時。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋開價後反應熱烈，連日來示範單位參觀及入票人數理想，超額認購逾4倍，其中約四成來自土瓜灣區，亦有部分港島投資客，首張價單以即供價計，約八成單位折實價低於500萬元。

HENLEY PARK 3日收逾3500票

另一個九龍市區盤，則為恒地（0012）啟德HENLEY PARK，項目自公布價單以來，市場反應理想，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK至昨晚8時，3日內累錄得超過3500票，若以已公布價單的228伙計，超額認購約14倍。他又指，昨日周一下班時間亦有不少準買家到場，項目最新開放高座1A座29樓J室示範單位，為實用392方呎的1房連衣帽間間隔，單位睡房、廳區以活動式間隔牆分隔，戶主可隨意將室內空間靈活變化。

一手成交方面，新地（0016）大埔白石角University Hill第2B期昨招標連沽兩伙特色戶，其中優景閣第3座地下B6室，實用面積393方呎，兩房間隔連294方呎花園，成交價758.5萬元，實呎1.93萬元；另優景閣第5座15樓B1室，實用面積379方呎，1房連書房間隔連276方呎天台，成交價701.15萬元，實呎1.85萬元，項目本月至今暫時累售約21伙。

維港滙3房2636萬沽

信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，昨售出1座11樓C室，實用966方呎，3房間隔，成交價2636萬元，實呎逾2.72萬元，項目2021年初推售至今，累沽999伙，吸金總額逾160億元。

上 / 下一篇新聞