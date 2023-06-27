投資者半年蝕沽柏傲山3伙 輸722萬 4房特色戶售4200萬 7年仍損手353萬

資料顯示，原由譚伯榮持有的柏傲山5座頂層特色戶，實用1187方呎，4房雙套連工人房間隔，另連84方呎平台，本月初以4200萬元連1個車位易手，實呎35,383元。譚伯榮2016年10月4510.6萬元連車位向發展商一手購入，持貨近7年，帳蝕310.6萬元或約7%；雖然譚氏當年入市需付8.5%的雙倍印花稅，惟當時獲發展商提供相同金額之現金回贈，故是次計及其他使費，料譚氏實蝕約352.6萬元或約8%。

事實上，譚伯榮去年12月起陸續轉售手持的柏傲山單位，包括去年12月以3850萬元沽出6座高層B室，以及今年4月以1692.8萬元售出5座高層D室，連同最新成交，全屬蝕讓個案。綜合上述3宗成交資料，譚氏半年內先後於柏傲山套現9743萬元，惟合共實蝕逾722萬元。

傅老榕家族8500萬沽寶德臺 賺458倍

不過，市場仍有老牌家族沽貨勁賺離場。市場消息透露，樓齡約57年的中半山寶德臺最新錄高層A8室成交，單位實用面積2449方呎，成交價逾8500萬元，實呎34,708元。資料顯示，單位原由公司「JADE CLOUD ESTATES LIMITED」於1967年5月以18.5萬元一手買入，公司董事包括傅厚澤等，為已故賭王傅老榕家族後人；該家族持貨逾56年，帳面獲利8481.5萬元或逾458倍。

愉翠苑兩房547萬未補價沽 實蝕14%

未補價居屋市場亦不乏蝕讓。美聯物業聯席區域經理翁凱傑透露，沙田愉翠苑O座極高層02室，實用面積519方呎，兩房間隔、連裝修，以546.8萬元未補價易手，實呎10,536元。原業主於2019年11月600萬元未補價購入，持貨不足4年，帳蝕53.2萬元或近9%，若連使費料需實蝕逾82萬元或約14%。翁凱傑稱，上述成交價貼近市價，惟原業主購入單位時樓市處於高位，過去一年樓市回調，加上愉翠苑樓齡超過20年，令屋苑在居屋市場上競爭力下降。翻查資料，愉翠苑對上一宗蝕讓成交於去年12月錄得，當時一個實用650方呎的3房戶以620萬元未補價易手，原業主帳蝕15萬元或約2%離場。

明報記者