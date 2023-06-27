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經濟
2023年6月27日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
在岸人幣失守7.23 7個月新低 人行淨投放1550億紓流動性 3個月最多
大摩：A股一周走資125億 韓日印吸資
港股連跌5日 成交不足840億
恒大中心易名萬通保險中心
內地6月新樓銷售料跌22%響警號
標普降中國GDP增長預測至5.2%
歐舒丹全年少賺52% 毛利率稍降 CEO：今年再加價 港加幅不低於3%
廣汽首度展示飛行汽車GOVE
金管局建議「銀行三級制」 簡化為二級制
和記港口與沙特SPARK簽訂經營權協議
港須建碳價制 助實現碳中和
BIS警告通脹仍高企 籲央行續加息 美企破產申請4個月逾230宗 13年最多
日官員對圓匯跌勢警惕 不排除干預等任何選項
現代投資組合理論之父 諾獎得主馬科維茨逝世
張兆聰：家電股呈強 海信拒跌美的續升
劉宇亮：火電及分拆概念成市場焦點
梁天卓：父母如何應對社交媒體？
何民傑：賣地收入須達標 免增財赤壓力
過度擴充 內地動力電池產能過剩
技術取勝：新東方短線28元料見支持
羅寶文新一項公職 推動綠色科技金融
劉思明：熱天電力股惹炒作 小心PMI數據
周顯：馬朱大戰 收益天文數字
湯文亮：六耳獼猴不敵孫悟空
投資者半年蝕沽柏傲山3伙 輸722萬 4房特色戶售4200萬 7年仍損手353萬
名日‧九肚山錄首宗租賃 3房3.3萬租出
明雋七一前夕首輪開售30伙
永倫相關人士4800萬購美銀中心單位
上月居二成交237宗 7個月新低
周顯：馬朱大戰 收益天文數字
【明報專訊】近來西方的最大八卦新聞，莫過於馬斯克公開向朱克伯格挑戰，說要在拉斯維加斯的UFC格鬥鐵籠，來一場格鬥，而朱克伯格居然正面回應：叫他提供地點。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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