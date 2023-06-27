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過度擴充 內地動力電池產能過剩

【明報專訊】記得去年11月和12月，內地仍然有電動車生產商和媒體認為，行業面對「缺芯貴電」問題，即是汽車用晶片供不應求，以及動力電池被搶貴。然而，不過幾個月，很多機構已經口風大轉，不但指原先缺貨的車用晶片出現供給過剩的警號，內地動力電池產業更被指產能過度擴充，到2025年將出現嚴重產能過剩問題！

由今年2月開始，內地不斷有電動車生產商、財資機構、市場研究機構等發表預測，指內地2025年的動力電池需求將大約介乎1000 至1200GWh，但根據內地動力電池業者的規劃，屆時內地的動力電池總產能將高達大約3000至4800GWh，產能過剩情况將非常嚴重，恐怕會高達2至3倍！這個話題的熱度，今個月更被炒上高峰。

近月產量已超裝機量近倍

其中最引人注目的是，在6月8日「中國汽車重慶論壇」，長安汽車董事長兼黨委書記朱華榮強調，新能源汽車行業已從過去的少電、缺電、貴電，轉變成現時的電池產能過剩。長安汽車預料，2025年內地的動力電池需求約1000至1200GWh，但根據內地業者現時的規劃，屆時內地的動力電池總產能將高達4800GWh，勢將出現嚴重的過剩，產業必須回歸理性狀態。但同樣是朱華榮，去年11月9日在「2022中國汽車論壇」上，還抱怨「缺芯貴電」問題對汽車產業的生產秩序造成嚴重破壞，令長安汽車在去年1月至9月損失了60.6萬輛電動車產量。

相比之下，中科院院士歐陽明高的預警已算最溫和。歐陽明高認為，2025年內地動力電池裝車需求約1200GWh，但屆時內地實際產能可能達到約3000GWh。其實，單是寧德時代、弗迪電池、蜂巢能源、中創新航、欣旺達、國軒高科、孚能科技等7家第一梯隊的內地動力電池生產商2025年規劃產能，合共已逾3200GWh，還未計第二、第三梯隊業者。其中，寧德時代的2025年產能規劃目標超過670GWh，蜂巢能源產能規劃目標也高達600GWh，中創新航亦達500GWh。

有數據顯示，2022年全年，內地動力電池的產量已比裝車量高出約90%，早已出現庫存問題。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據，今年1月至5月，內地動力電池裝車量為119.2GWh；而同期內地動力電池產量為233.5GWh；可見內地動力電池的產量已比裝車量高出95.9%！

內地動力電池產能會大幅超出實際需求，有媒體猜測，其中一個原因可能是鋰價去年見頂回落，比最高峰期回落了好幾成，於是吸引很多業者規劃大幅擴充產能，100億元或以上投資案比比皆是，而且佔所有投資案的比例愈來愈高。根據高工產業研究院的數據，今年1至5月，內地一共有22個百億元級別的鋰電池投資項目。

另一個原因，可能是很多業者見磷酸鐵鋰電池的生產成本較低、價格競爭力強，於是爭相建新廠擴大產量。現在最大的問題是，內地動力電池產能規劃大幅超出實際裝機量，應該如何處理？有意見認為，應該要想辦法提高裝機量，以縮小供需差距。例如，可以擴大內地電動車的出口量；在內地推行「電動車下鄉」等補貼計劃，令內地四五線城市和農村的電動車需求進一步釋放出來。又或者，在可再生能源項目大幅使用鋰電池來儲能，以協助消化鋰電池的產量。

部分淘汰落後產能 非只加不減

不過，另有業者認為，內地動力電池業者實際上是一方面增加新產能，一方面淘汰落後產能。所以，真正的動力電池產能是同時有加減數，而非只加不減，絕不會達到媒體報道的數字。但筆者認為，3000至4800GWh相對於1000至1200GWh畢竟高出很多，絕不可能在兩年間淘汰1800至3800GWh的產能吧？

另有意見認為，內地動力電池產能規劃多少有「水分」。從以往紀錄來看，一定有小部分投資案沒有如期完成。因此，產能過剩問題未必真的那麼嚴重和悲觀。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

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