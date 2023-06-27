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經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：火電及分拆概念成市場焦點

【明報專訊】上星期美股偏軟，以星期計美股三大指數均錄得3月中以來最大一周跌幅。俄羅斯兵變發生事件雖然迅速平息，但當地政局不穩定，間接令美元再走強，人民幣繼續受壓，本周初在兌美元7.2水平徘徊，再現近7個月的低位。連周一計，恒指連跌5日，累計跌幅1246點或6.2%，科技指數5日累計跌幅8.5%，港股續弱，恒指支持會退至前上升裂口18,450點位置。

煤價降 推動火電股上揚

焦點板塊方面，可留意火電股，華北、黃淮及內蒙古東南部等地出現日最高35度高温，12個國家級氣象站日最高突破6月極值，可以預期，用電量將會大增。由於前期氣候乾旱，水位驟降，今年雲南、四川兩個水電大省的出水力情况沒有好轉，發電量同比下降幅度仍在進一步擴大，水電股不宜沾手。

另外，內地報道，焦煤主力期貨合約急跌，推動火電股逆市上揚，煤價是影響火電企業盈利的主要因素，隨着煤價下探自5月以來，內地煤價開始快速下降，第二季度火電燃料成本較一季度實現明顯改善。

阿里京東傳分拆

另一將會熱炒的會是關於分拆概念，據報道阿里巴巴（9988）最快將於11月分拆盒馬鮮生來港上市，預計在未來兩周內申請；盒馬鮮生成立於2016年，擁有網店和實體店，主打300間自營車站，主要位於內地一線、二線城市。京東（9618）也據報擬通過合併推出七鮮及其他線上服務成立獨立的子公司，制定一個服務全國20年計劃，目標有7家市值不低於1000億元人民幣的上市公司，投資者可留意該等股份。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]

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