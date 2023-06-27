明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

現代投資組合理論之父 諾獎得主馬科維茨逝世

【明報專訊】投資組合理論先驅、諾貝爾經濟學獎得主馬科維茨（Harry Markowitz）逝世，終年95歲。馬科維茨助手麥克唐納（Mary McDonald）透露，他上周四於美國聖迭戈醫院離世，死因是肺炎及敗血症。

投資界曾認為，最好股票投資策略，是選擇前景最佳公司股票。不過馬科維茨有鑑於企業前景、股票未來派息等充滿不確定性，若投資者只對證券預期回報價值感興趣，那麼選擇一個投資組合，而非個別股票可擴大成功的機會。他於1952年發表論文《投資組合選擇》（Portfolio Selection），說明多元化投資的價值。1959年，他出版《投資組合選擇：有效的投資多樣化》一書，詳述證券組合基本原理，為現代投資組合理論（MPT）奠定基礎。

支持多元化投資

他的研究核心，基於風險與回報之間的基本關係，表明投資組合的風險，很少依賴於其成分股，反而更依賴它們之間的相互關係。他率先將投資組合多元化的好處理論化，並進行量化計算。這開創性的見解及推論，滲透到資金管理的各個層面，由學術理論變成投資管理的主流。

馬科維茨曾表示，當他聽到一位同行描述他的研究，如何為50年代之前一直是「隨意」創建的機構投資組合，帶來一套建立投資組合的程序時，他知道自己當之無愧成為「現代投資組合理論之父」。他在金融經濟學方面的貢獻，使其於1990年榮獲諾貝爾經濟學獎。1999年，金融報章《養老金與投資》（Pensions & Investments）讚揚他為「世紀人物」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕投資組合 諾貝爾經濟學獎 馬科維茨（Harry Markowitz）

上 / 下一篇新聞