金管局建議「銀行三級制」 簡化為二級制

擬將「接受存款公司」 併入「有限制牌照銀行」

是次改變將不會涉及持牌銀行，即持有銀行業整體超過99%存款，規管最嚴格，接受公眾存款不存在任何限制的銀行，續為「第一級別機構」。金管局副總裁阮國恒表示，銀行三級制推行超過40年，作為監管機構必須與時並進，審視銀行三級制是否仍然切合香港的市場發展，按建議簡化分級制之後，持牌銀行及「第二級別機構」的界定更清晰。金管局對接受存款公司和有限制牌照銀行的監管要求基本上沒有分別，簡化分級制度不但更合乎現實情况，對相應風險進行適切監管，更能提高監管效率和效果。

阮國恒又稱，接受存款公司佔市場整體存款額不足0.1%（見表），在平衡監管及激活市場發展的考慮下，應該從監管效率和效果的角度出發。簡化成二級制後，晉身為第二級別機構的接受存款公司，其現行存款期最少為3個月的限制將會被撤銷，不但可以讓存戶有更多選擇，更能提升機構經營業務的靈活性，推動市場發展，促進良性競爭。

據金管局資料，目前本港僅有12家接受存款公司，大部分由銀行擁有或與銀行有聯繫，主要從事私人消費信貸、商業貸款及證券等多種專門業務，公司僅可接受10萬港元或以上，最初存款期最少3個月的存款。自2009年以來，金管局再無收到註冊為接受存款公司的申請，現有接受存款公司的業務規模佔比亦已大幅降低。