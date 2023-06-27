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經濟

廣汽首度展示飛行汽車GOVE

【明報專訊】廣汽集團（2238）昨日在廣州召開科技日發布會，展示了氫的各項最新科研成果，當中包括首次公開展示飛行汽車項目GOVE，並即場進行首飛演示。

飛行汽車一次充電可續航25分鐘

廣汽研究院院長吳堅表示，「分離式的機體構型」是飛行汽車的基本型態。飛行汽車分為上下兩部，上部是GOVE飛行艙，下部為充電底盤，兩部可自由分離或組合。飛行汽車搭載ADiGO PILOT自駕系統，使底盤成為全自動的移動起降站點，達到即飛即降，全向移動。廣汽研究院前瞻技術部技術人員蘇敬鵬稱，飛行汽車一次充電可續航25分鐘，機內可搭載90kg重量，飛行高度最高可達120米。雖然目前未能達到量產，但預測基於1000部汽車產量下，每台製作成本不超過200萬元人民幣。

首款氫混動系統車 續航近600公里

此外，廣汽亦展示了國內第一款搭載氫混動系統的整車，廣汽將氫混動系統成功搭載於傳祺智電新能源E9。據廣汽研究院院長助理祁宏鐘介紹，該車實測百公里氫耗低於1.4kg，續航近600公里。同場亦展示了全球首款乘用車液態氨發動機，該款發動機功率可達120kW，減碳率提升到90%。廣汽亦發布了面向純電平台的N合一集成電驅系統。相較於之前實現重量減輕20%，銅量減少5%，稀土用量減少60%，大幅減低硬件成本，同時實現可應用至所有車型。

在汽車操作系統方面，廣汽也展示了全新的ADiGO MAGIC廣汽魔方場景共創平台。廣汽研究院副院長梁偉強指出，魔方可將整車2000多個功能全部服務化，客戶可迅速組合自己需要的車輛控制功能，外部開發者亦可在雲端進行輕量化開發。廣汽指出，魔方將隨首款搭載星靈架構的埃安Hyper GT量產。

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