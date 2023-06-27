歐舒丹全年少賺52% 毛利率稍降 CEO：今年再加價 港加幅不低於3%

明報記者 黃志偉

期內銷售額按年升兩成

期內銷售額按年升19.8%至21.35億歐元，André Hoffmann指目前銷售額已超越疫情前水平，並表示隨着重點市場及渠道中對核心品牌大幅提高營銷投資，以及讓新品牌進軍新市場，例如包括日後在亞太地區推出Sol de Janeiro及Grown Alchemist，預期本財年可實現雙位數的銷售增長。

另一方面，他指出，中國市場現時有約230間分店，但對比同行競爭對手約300至350間，仍有很大空間擴展，尤其在三四線城市。他預期，核心品牌於今年內可於內地增設10至15間分店。

內地今年可增設10至15分店

由於去年低基數效應，André Hoffmann指出，4月份內地核心品牌銷售錄得近3倍按年增長，惟5月放緩至約三成，反映內地消費需求和消費者信心放緩。André Hoffmann表示，6月份的「618」促銷活動，整體銷售在天貓及京東分別錄得11%至12%及20%的增長，兩者銷售額合共錄得約15%增長。

對於香港市場年內會否開設新分店，André Hoffmann指現時香港內地旅客量和運力未完全恢復，故會集中資源營運現有分店，年內暫沒計劃開設新分店。

歐美市場方面，André Hoffmann指集團過去數年大減美國零售分店規模，目前分店數目已減至130間，認為已達致合適水平；至於歐洲有機會縮減分店，但規模不會與美國相若。