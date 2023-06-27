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經濟

內地6月新樓銷售料跌22%響警號

【明報專訊】易居發表報告指，基於6月前20日的成交數據預測6月份新房交易行情，顯示6月份交易數據表現疲軟，或出現今年首次轉跌的情况，按年跌幅更達22%，值得高度警惕，會進一步令房企現金流惡化及債務處置工作變得困難。

或累房企現金流惡化

該行指，6月前20日全國50個重點城市新建商品住宅成交面積為1062萬平方米，按月跌10%，按年跌22%。考慮每年6月下旬日度交易數據有翹尾現象，今年6月份全國50個重點城市新建商品住宅成交面積預計為1858萬平方米，按月料增速達2%，按年仍跌22%。

易居表示，交易數據由正轉負的現象需要高度警惕。回顧歷史數據，兩年前即2021年6月該指標也出現首次由正轉負的下降，後來引發房企債務風波和停工斷貸等重大金融風險問題，認為今年6月的交易走勢有一定相似，需要提前預警和積極做出應對。至少從第二季度房企銷售、債務處置等工作看，面臨很多新問題，和銷售不及預期有重要的關聯。

此外，據易居統計顯示，全國50個城市中，31個城市交易行情有按月下降態勢，即六成城市交易量不如5月，說明市場降溫有一定的普遍性。該行又稱，當前此類數據下行，對於房企資金狀况會產生較大影響，或意味6月重點房企銷售數據也按年下降兩成。房企資金狀况惡化，會進一步令債務處置工作變得困難。同時亦衍生出很多新問題，包括購房者持續觀望、價格無序下跌等問題。

相關字詞﹕內房 停工斷 現金流 債務重組 新房交易 易居

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