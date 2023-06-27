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經濟

大摩：A股一周走資125億 韓日印吸資

【明報專訊】摩根士丹利發表報告，指資金持續從中國和新興市場流出，該行引用EPFR數據，截至上周三（21日）的一周內，中國股票市場錄得16億美元（約125.27億港元）淨流出，流出資金以內地註冊基金為主，歐美資金亦有流出，但較過去溫和。其中，流出中國股票的ETF資金有14億美元，流出非ETF基金則有約1000萬美元。

美英德股市上周淨流出增

截至上周三，外資經滬深股通淨流入A股全周有194億元（人民幣，下同），相對上周為淨流出13.37億元；同期北水經港股通淨流出160.03億港元，相對上周一為淨流入122.65億元，南北向交易最近一周資金流向剛好逆轉。昨日外資北向淨流入21.18億元人民幣，月初至昨日淨流入246.29億元人民幣；北水昨日南向淨流入31.94億港元，月初至昨日淨流出38.79億元。

大摩報告又指，外資流入日本持續，當周外資基金有15億美元淨流入日股，日本本地基金則有12億美元淨流入。發達市場中，德國、美國和英國上周淨流出金額較對上一周均有所增加。新興市場股市方面，當周整體錄得0.19億美元輕微流出，當中以韓國、印度及巴西股票吸資最多。新興亞洲區域基金有0.44億美元淨流出，而拉丁美洲區域有0.33億美元淨流入，新興歐洲、中東及非洲（EMEA）區域則有0.02億美元淨流出。

相關字詞﹕資金流向 滬深股通 港股通 北水

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