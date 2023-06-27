在岸人幣失守7.23 7個月新低 人行淨投放1550億紓流動性 3個月最多

明報記者 歐陽偉昉

人行昨日在公開市場操作中，投放2440億元的7天期逆回購，扣除到期逆回購後的淨投放為1550億元，均創3個月新高，以維護半年結流動性平穩，中標利率則維持1.9厘。環球主要央行加息或未完，相對人行料繼續幣策寬鬆撐經濟的差距更趨明顯。

中間價較預期強77點子 高於近月

截至晚上8時，離岸人民幣報7.2361，下跌211點子，在岸人民幣下跌551點子或逾0.7%，追回上周四和周五跌幅，報7.2333。人民幣中間價報7.2056，較上周三下跌261點子，為去年11月以來低位，不過較彭博開市前調查的市場預期7.2133高77點子，見近7個月以來最大的差距。人行在2017年5月為應付人民幣下跌，在中間價定價機制引入逆周期因子，與一籃子匯率變動的差距，被市場視為人行對人民幣貶值取態的信號。

今年第二季內地經濟增速放緩，人民幣自5月的6.9累貶約4.67%，不過人行未有措施抑制人民幣貶值，人民幣中間價亦通常只較市場預期高出數點子，被市場視為人行因應經濟放緩，容忍人民幣因利率下調和幫助出口而貶值。不過，相對去年8至11月中間價可較市場預期偏強數百以至1000點子，目前偏強信號仍相當溫和。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh認為，昨日或是人行首次具體表示認為人民幣過度下跌，事實上日本央行近日亦指日圓過度波動，在月底企業結售外匯的幫助下，人民幣或在短期反彈。

分析：受累經濟弱 短期或下試7.3

不過，渣打大中華區宏觀策略主管劉潔則認為，端午長假期間美元升幅較多，與市場中間價預期差距也會較大，暫未能因此作出人行發出穩定人民幣信號的總論。發達國家央行貨幣緊縮程度超預期、內地經濟疲弱而且沒有強力刺激政策，人民幣短期內或下試7.3，至第三季末至第四季，則因為美國經濟放緩，中外貨幣政策分歧已至頂峰，屆時人民幣或可望企穩並稍為回升。