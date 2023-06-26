明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕

【明報專訊】新地（0016）旗下、屬屯門歷來最大型私宅NOVO LAND系列，最新登場的第2A期，預計關鍵日期為明年5月，樓花期不足1年。事實上，早於去年夏季開售的NOVO LAND第1A、1B期、連同部分會所設施已落成，而項目商場NOVO WALK，預計明年中開幕，即與2A期關鍵日期相若，相信2A期買家入伙時，可享受屋苑多項設施及配套，而屆時該區周邊的交通配套亦已成熟。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

NOVO LAND第2A期由3座組成，包括位處項目商場NOVO WALK上蓋的ARRESO第3、5座，以及位於屋苑地盤西南方、靠近第3期住宅大樓的CHARLOT第1座（再細分為A、B兩個分翼），合共提供929伙，主打2房戶、其次則為3房戶。項目於6月已展開銷售，至今累積售出近400個單位。

樓花期不足一年 主打兩房

新地是次部署率先以樓花推售ARRESO第3、5座共519伙，亦即較接近商場的座數，其餘單位擬留待臨近現樓時推售。

NOVO LAND系列其中一項賣點，是基座設有約4.8萬方呎商場NOVO WALK，預計明年中開幕；至於屬第2A期的ARRESO第3、5座住戶，可於1樓平台，乘搭住客升降機直達地下商場。新地表示，商場提供約40間商舖，當中餐飲佔約三成，目前出租率達85％，並已確定引入譚仔雲南米線、北京同仁堂、Circle K便利店等，而美心Food2、蘇哥清湯腩等亦有機會進駐商場，可滿足住戶日常所需。

基座商場設40間商舖

餐飲佔三成

至於示範單位，以ARRESO第3座18樓G室為藍本搭建，實用面積464方呎，2房連開放式廚房間隔，屬交樓標準示範單位。單位預設大量收納空間，在玄關位置牆身，設入牆收納空間，附抽屜、磁石版和分層收納櫃。值得留意，這組櫃收納組深度較淺，未必能擺放鞋履，戶主料需另覓空間安置鞋櫃。

開放式廚房設曲尺型工作台，並預設不少廚櫃。廚房連接間隔方正的廳區，客廳外接22方呎露台；浴室、睡房以走廊連接，主人房位處單位盡頭，外接工作平台。浴室設通風窗屬明廁，除設鏡櫃、洗手盆下的收納櫃外，在座廁後方亦設儲物槽，收納空間充足。

另外，以ARRESO第3座18樓A1室為藍本搭建的示範單位，同屬清水展示房，實用面積692方呎，3房1套間隔；單位不設玄關，惟大門旁的牆身，保留入牆收納櫃，內籠較深，有條件充當鞋櫃。廳區間隔方正具空間感，可明確劃分客、飯廳；單位廚房加設玻璃趟門，亦設窗通風，估計實際使用時與傳統梗廚無異。單位其他部分的開則與2房戶相若，均以走廊連接睡房及浴室，主人房屬套房，惟單位兩個浴室不設通風窗。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
十大屋苑周末成交9宗 增八成
十大屋苑周末成交9宗 增八成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入
順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
陳大為：高息環境 危與機並存
陳大為：高息環境 危與機並存
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
買寵物保險 留意最高續保年齡
買寵物保險 留意最高續保年齡
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
四大因素利好下半年金價
四大因素利好下半年金價
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
蔡金強：古今安史之亂雜談
蔡金強：古今安史之亂雜談
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
王弼：美科技股似進入派貨時段
王弼：美科技股似進入派貨時段
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
廖偉強：第三季樓市勢再展活力
廖偉強：第三季樓市勢再展活力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬