廖偉強：第三季樓市勢再展活力

或者有人會問，香港及內地遭遇這幾年疫情的打擊，港人的資金都蒸發了嗎？答案是：有部分人確實在這幾年間輸了大筆資金，但並不代表全部人。筆者相信，市場大部分有計劃置業的客戶，仍擁有一定的實力，只是他們正在觀望市場內好消息與壞消息的角力。既然幾年的疫情都可以等待，現在也不會急在一時要入市。這種心態不斷蔓延，形成了近期香港房地產市場交投頗為淡靜局面。

雖然筆者從事地產代理行業，但也不會盲目地唱好樓市。筆者所持的理據，是因為未來的好消息，包括各項政策的落實、加息期完結等等，都會陸續到位，整體環境亦陸續有好轉。

這幾年香港有大量市民移民他方，但政府已經積極輸入人才，再加上最新公布的輸入外勞計劃，相信住屋需求的數量一定會大幅度增加。再者，暑假期間正是海外學生來港就讀，需要租住房屋的需求增加，這幾種因素催化之下，市場內的租盤數量會大幅度被消化，租金必定會持續向上，租金回報率亦相應提升。當香港的經濟穩步發展，投資者必定會再度出擊，增加樓價回升的機會。

此外，財爺早前已預告，考慮進一步放寬首次置業人士的按揭，這些都是推動樓市成交的動力，配合經濟逐漸重上正軌，樓市在第三季亦可望再展活力。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]