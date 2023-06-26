明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：第三季樓市勢再展活力

【明報專訊】美國聯儲局在最近一次議息時維持利率不變，但主席鮑威爾近期已經表明，今年內還有機會加息兩次。有意置業的人士聽見，自然會變得有很多顧慮。同時間，香港的經濟復蘇速度亦未如人意，皆因很多行業沒有足夠人手配合，各行各業的生意在通關後仍未能跟得上，不少人對經濟前景信心減弱。

或者有人會問，香港及內地遭遇這幾年疫情的打擊，港人的資金都蒸發了嗎？答案是：有部分人確實在這幾年間輸了大筆資金，但並不代表全部人。筆者相信，市場大部分有計劃置業的客戶，仍擁有一定的實力，只是他們正在觀望市場內好消息與壞消息的角力。既然幾年的疫情都可以等待，現在也不會急在一時要入市。這種心態不斷蔓延，形成了近期香港房地產市場交投頗為淡靜局面。

雖然筆者從事地產代理行業，但也不會盲目地唱好樓市。筆者所持的理據，是因為未來的好消息，包括各項政策的落實、加息期完結等等，都會陸續到位，整體環境亦陸續有好轉。

這幾年香港有大量市民移民他方，但政府已經積極輸入人才，再加上最新公布的輸入外勞計劃，相信住屋需求的數量一定會大幅度增加。再者，暑假期間正是海外學生來港就讀，需要租住房屋的需求增加，這幾種因素催化之下，市場內的租盤數量會大幅度被消化，租金必定會持續向上，租金回報率亦相應提升。當香港的經濟穩步發展，投資者必定會再度出擊，增加樓價回升的機會。

此外，財爺早前已預告，考慮進一步放寬首次置業人士的按揭，這些都是推動樓市成交的動力，配合經濟逐漸重上正軌，樓市在第三季亦可望再展活力。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
十大屋苑周末成交9宗 增八成
十大屋苑周末成交9宗 增八成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入
順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
陳大為：高息環境 危與機並存
陳大為：高息環境 危與機並存
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
買寵物保險 留意最高續保年齡
買寵物保險 留意最高續保年齡
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
四大因素利好下半年金價
四大因素利好下半年金價
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
蔡金強：古今安史之亂雜談
蔡金強：古今安史之亂雜談
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
王弼：美科技股似進入派貨時段
王弼：美科技股似進入派貨時段
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕
NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬