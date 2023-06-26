溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘

集團亦為多個高端時尚品牌設計、開發及製造鞋履，如Amiri、Ambush、Alexander Wang、Balenciaga、Balmain、Chloé、Jimmy Choo、Lanvin、Moncler、Off-White及Prada。能夠與眾多品牌合作，印證集團的工藝及生產靈活性。管理層進一步指出，快速推出產品及強大商品化能力均為其獨特優勢。

此外，基於善用生產專業知識，集團於2006年以自有品牌Stella Luna推出品牌業務，並已成功進入中國及歐洲鞋履零售市場。集團亦開始進軍手袋市場，並定位為向高端客戶提供皮革產品的整合方案。

行業低迷 業績逆勢增長

業績方面，去年受疫情、國際局勢、原材料價格上漲等多重因素影響，紡織服裝行業整體承壓，但集團表現理想。去年母公司擁有人應佔溢利1.18億美元，按年上升31.59%。仔細分佈，據產品類別計，運動佔總收入42.6%，時尚佔25.5%，而休閒及奢華分別佔23.6%及8.3%。地區以北美為主，佔51.3%，歐洲亦佔24.1%。亞洲佔21.7%，當中中國佔總收入的13.5%。集團去年末期息每股45港仙，全年股息達87港仙，股息率超過11厘。

至於今年首季，綜合收入約2.85億美元，按年減少25.8%，主要受部分運動及休閒客戶清理過多庫存所造成的短期影響。事實上，首季平均售價按年增加7.5%，主要受惠集團的產品組合及客戶組成變動所致。

管理層表示，首季綜合稅後利潤符合，有信心能實現「三年計劃（2023至2025年）」的中期目標，即在2025年底前實現10%的經營利潤率及稅後利潤年度增長率達至低雙位數。

為達到上述的3年目標，集團已定下多項業務方向，並啟動不同策略，簡單而言包括：強化品類組合，更好配合集團獨特的優勢及能力；擴大並多元化發展產能，來穩定成本基礎；優化管理效益及效率；增強成本效益及改善營運資金；提升營運效率。

看好其前景的投資者，可於現水平分注買入，首兩級目標價分別為8.05及8.5元。若跌破6.7元，或需先行減持或沽出止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]