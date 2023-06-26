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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下

【明報專訊】五六年前，一名前輩邀請筆者參加由大學介紹香港發展量子科技活動，的確是大開眼界並學習了不少，那時才知道原來香港也有研發量子科技的能力。但事隔多年，量子科技仍是在發展中，仍未能正式商業化。那量子科技和量子電腦是什麼來的？

量子科技是利用量子力學的原理，將物質和能量級聯起來，創造出一些非常奇特、非常強大的現象和應用。其中最具代表性的就是量子電腦。

量子電腦是利用量子比特（qubit）來進行計算的電腦。與傳統二進位制（0同1）的比特不同，量子比特可以同時處於多種狀態，並且在計算過程中可以進行量子干涉和量子級聯等操作，使得量子電腦能夠在瞬間處理比傳統電腦更複雜的問題。在特定的運算模型，量子電腦的算力比現時的超級電腦快上百萬甚至億倍。

量子電腦的應用非常廣泛，例如在化學、材料科學、金融風險評估、人工智能等領域中都有很大的潛力。如能透過量子運算在發展人工智能將產生深遠的影響，這種影響將是令人興奮的，但也可能帶來風險。

量子運算可以加速人工智慧模型的訓練，從而提高自然語言處理、圖像識別等演算法的效率。此外，量子運算能夠處理更複雜的任務，更好地理解上下文，並提供更準確和可靠的響應。這種能力的應用非常廣泛，例如可以用於聊天機器人的深度學習和自然語言生成。而量子運算可以用於數據驗證和準確性檢查。其指數級的運算速度可以篩選大量數據，確認並驗證資訊的準確性，這是人工智能聊天機器人無法達到的水準。

量子運算與人工智能潛在數據風險

量子運算與人工智能的結合也存在潛在風險，尤其是對數據安全的威脅。理論上，量子電腦能夠破解當前的加密方法，可能危及各行業的加密數據、通訊和交易的安全，這給其未來發展帶來了風險參數。另外，量子運算的出現也可能加速人工智能聊天機器人的高速發展，因為量子電腦的原始運算能力可以使新一代人工智能系統在處理速度、效率和驗證資訊的能力方面更加優越，這將標誌着人工智慧將邁入一個新時代。

量子運算和人工智慧結合的案例：

案例1：量子運算在人工智慧聊天機器人中的應用。量子運算可以提高聊天機器人的效率和準確性，從而改善人機對話的體驗。例如，微軟的Q#語言可以用於開發量子聊天機器人，該聊天機器人可以理解自然語言，從而進行智能對話。此外，英國量子計算公司Cambridge Quantum Computing（CQC）也開發了一個基於量子計算的聊天機器人，該聊天機器人可以通過對話學習並提供更好的體驗。

案例2：量子運算在醫療領域的應用。量子運算可以處理大量的數據，並提供更加準確和可靠的分析結果。例如，加拿大D-Wave Systems和量子計算公司1QBit合作，開發了一個基於量子計算的癌症診斷工具。該工具可以分析大量的醫學影像和病歷數據，從而提供更加準確的診斷結果，幫助醫生制定更好的治療方案。

培養Web3.0產業 須有足夠資源

量子科技仍然在萌芽階段，據專家估計需要花上10至20年才有機會達至商品化。本年度的《財政預算案》「財爺」陳茂波預留了30億元發展量子科技及人工智能，筆者當然樂見政府給予足夠的資源支持發展前沿科技。但相比只用上5000萬元給數碼港去推動當下其中一個最有潛質帶動本地經濟發展的Web3.0產業實在略有遜色。若要培養出健康的Web3.0產業發展土壤，就必須有足夠的資源做好用戶教育、打好市場基礎，才能更有效實現商業化及普及化。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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