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四大因素利好下半年金價

【明報專訊】無論是環球經濟衰退風險，還是地緣政治風險，均有機會影響為累積退休儲備而設的投資組合回報，下半年於投資組合加入具避險特性的黃金資產，將有助降低風險，更有望賺取金價升幅。道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑認為，美息即將見頂、美元轉弱、經濟衰退風險及央行增加黃金儲備等四大因素，有望推動下半年金價突破2000美元。

明報記者 劉敬華

去年聯儲局以急速步伐加息，使美元匯價偏強，黃金價格表現雖未見突出，惟仍能保持平穩，即使近期市場憂慮中國對黃金需求放緩、美國通脹回升及聯儲局進一步加息，金價依然站穩於每盎司1900美元水平。展望下半年，徐志傑表示，該公司預期今年下半年金價將處於介乎每盎司1900美元至2100美元區間內，並料於多項利好因素支持下，下半年金價很大機會突破2000美元關口，更有可望挑戰歷史高位2075美元，特別是於第四季此金市傳統旺季。

徐志傑續稱，美息即將見頂，為支持下半年金價向好的主要因素之一，去年美聯儲積極加息，儘管黃金不能提供利息回報，惟其價格於是次加息周期仍能靠穩，去年表現更跑贏股票及債券，今年上半年表現雖與股票相若，但仍優於債券，若聯儲局如市場預期於今年下半年加息兩次後停止加息，並於年內餘下時間維持息率不變，此因素將為金價提供上升動力，而此股動力最有機會於今年第四季出現。

美息走向亦將影響美元匯價，去年美息趨升，推升美元匯價，由於美元匯價與金價往往呈負相關（Negative Correlation）走勢，即兩者價格變動方向具相反性，因此去年美元偏強，也限制金價表現。市場普遍預期隨着美聯儲結束是次加息周期，即使年內不減息，美元匯價亦將相對轉弱，意味金價有望相對走強。徐志傑補充，除美國停止加息會使美匯回軟外，其他主要貨幣轉強亦然，目前歐央行、英倫銀行及澳洲央行仍在加息，如果這些地區息口提升至高於美國，又或調高至與美息相若水平，也有可能推動英鎊及澳元等匯價轉強，屆時美元匯價將相對回落，即使撇除上述因素，長線而言，美元匯價亦會逐步調整至合理水平，基於該公司的研究顯示目前美元匯價已較合理水平高出約20%。

受惠美息快見頂及央行增儲備

避險情緒往往為金價催化劑，今年3月市場一度憂慮銀行危機擴大，具避險特性的黃金資產吸引大量資金流入，當月金價升近7%，全球實物黃金ETF該月亦錄逾18億美元的淨流入。徐志傑表示，道富預期環球經濟較大機會於2024年出現衰退，隨着愈來愈多投資者憂慮環球經濟前景，近期不少投資者的投資取向已開始轉向保守，5月份全球實物黃金ETF淨流入增加，預期下半年將有更多資金流入黃金市場避險，還要留意其他潛在風險，如美國地區銀行危機後續影響或浮現，又如中國經濟或進一步放緩，又或是地緣政治風險升溫等，均有機會推升市場避險情緒，帶動黃金投資需求上升。

徐志傑續指出，央行增加黃金儲備為今年市場看好黃金價格的另一焦點所在。根據世界黃金協會的數據，今年首季各國央行和其他機構的黃金儲備增加228.4噸，相較去年同期增加82.7噸，增幅達176%。期內新加坡、中國及土耳其央行均為黃金大買家，反映積極增加黃金儲備的央行不僅局限於新興市場。

儘管投資者及央行對黃金需求增加，惟消費者對金飾需求卻有下跌趨勢。再參考世界黃金協會數據，今年首季印度對金飾需求按年跌17%，同期內地對金飾需求上升11%，使全球對金飾需求按年仍升1%。徐志傑坦言，金價升至1900美元水平，確會影響消費者購買金飾的意欲，若中國經濟增長放緩，來自內地的金飾需求亦有機會減少，認為由於投資者及央行對黃金的需求龐大且強勁，將可抵消金飾需求減少對金價影響，並支持金價向好，但亦提醒下半年投資黃金資產，仍需留意美國通脹回升風險，美國通脹若再度升溫，聯儲局將面臨加息壓力，下半年加息幅度或會超過市場預期，惟相信此情况應該不會出現，因美國經濟未必能承受更高息率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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