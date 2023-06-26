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經濟
2023年6月26日星期一
謝偉銓 銓之講場
投資策略
12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
十大屋苑周末成交9宗 增八成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
環球經濟數據
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
陳大為：高息環境 危與機並存
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
買寵物保險 留意最高續保年齡
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
四大因素利好下半年金價
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
蔡金強：古今安史之亂雜談
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
王弼：美科技股似進入派貨時段
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
廖偉強：第三季樓市勢再展活力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
【明報專訊】日前城市規劃委員會通過規劃署推行地積比轉移先導計劃，並於油麻地及旺角區試行，冀能有助加快舊區活化、更新，甚或重建。
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12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
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擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
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環球經濟數據
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
陳大為：高息環境 危與機並存
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
買寵物保險 留意最高續保年齡
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
四大因素利好下半年金價
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
蔡金強：古今安史之亂雜談
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
王弼：美科技股似進入派貨時段
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
廖偉強：第三季樓市勢再展活力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
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