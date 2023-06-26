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經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周於國會聽證會中，再次強調聯儲局可能需要再加息以壓抑通脹。由於此前在6月份聯儲局決定維持利率不變後，鮑威爾已經提出相同的鷹派言論，本對美股不應該造成任何影響。不過，上周公布的5月份新屋開工率出乎意料地增長21.7%，加上6月份全國房屋建築商協會（NAHB）的富國銀行住房指數，自2022年7月之後首次回升至50以上，給予聯儲局另一個於7月份加息的理據。

美德英日製造業PMI低於50

雖然美國房市在過去1年中出現銷售下跌情况，但由於大部分於2022年3月之前的買家都是用長期定息供款，因此並無負擔不起按揭利息的問題，故此房價下跌的幅度實屬輕微。根據美國全國房地產經紀人協會數據指出，4月份房價中位數為388,800美元，只比去年4月下跌1.7%。

美國房市回暖之說實在是言之過早，由於很多建築商向銀行預先申請的較低利率備用貸款已經快到期，因此加快動工，不過，新屋動工多，自然增加聘用工人，將會支持6月份的非農就業人數及平均時薪的上升，而觸發聯儲局加息。

美國及大部分已發展國家在經濟復蘇的路途上都相類似，就是製造業繼續萎縮，經濟增長大部分依賴服務業的貢獻。

上周，澳洲、法國、日本、德國、英國及美國相繼公布的製造業採購經理指數（PMI）劃一在50以下水平，德國尤其低，只得41點，反映環球正經歷製造業衰退，可能是疫情中後期囤貨過多的後遺症。不過，除法國以外，其他國家的服務業PMI都仍高於50以上，反映疫後報復性消費多集中於出遊及娛樂消閒，不在實物。

筆者認為，這個服務業遠勝製造業的現象並不健康。第一，消費者不添置實物，或更審慎選擇大型耐用品，將導致企業銷售及毛利率下降，最後減產縮皮，導致裁員。第二，當供應鏈完全回復正常時，部分大型消費品，如汽車的銷售將會從現在的高水平回落，進一步拖低製造業。第三，服務業工人現在的議價能力高，全因為疫症初期政府大幅的財政支援，美國此後一年半非軍事財政支出已被設限，再無大型財政刺激的可能。勞資關係將不如現在的一面倒傾向勞方。

標普500或有下調壓力

今年內美國股市表現表面上不錯，標普500指數上升了13.3%；但細分後為首10隻科技龍頭貢獻了90%的升幅，以中小企業為主的美國羅素2000指數實際上只升了3.4%。筆者認為，若要出現修正應該是標普500下跌而非羅素2000上升。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

相關字詞﹕財經專欄 王良享

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