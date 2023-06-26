港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

益創膳食品科技有限公司（Meat the Next Company Limited）共同創辦人兼營運總裁陳家銘表示，幾年前自己仍在內地一家外資飛機餐公司工作時，負責向內地一家外資連鎖咖啡店建議素食項目。最初，他建議使用Beyond Meat和OmniPork等植物肉製作菜式。漸漸地，他覺得也可以使用植物奶，尤其是亞洲人，很多都有「乳糖不耐症」，體內小腸黏膜缺乏乳糖分解酶，令進入小腸內的乳糖無法充分水解而堆積在腸管內，引致消化不良、腹部鼓脹，甚至腹瀉等。情况較嚴重的人不但在喝牛奶後容易腹瀉，甚至只是喝一杯奶茶或咖啡，也有可能腹瀉（因為奶茶和咖啡加了牛奶）。

當時市場上還沒有太多植物奶產品可以選擇，於是他主動向本地和內地多家大學叩門查詢，結果他在香港科技大學的化學及生物工程學系重遇小時候的鄰居張保坤，後者正研究植物肉和植物奶方案。兩人一拍即合，2020年10月成立益創膳食品科技。

採自研植物奶 無「乳糖不耐症」憂慮

當時，市場上的植物奶產品主要是豆奶和燕麥奶，分別以水浸泡大豆和燕麥後，加水磨成漿、煮沸、過濾製成。但他們認為，兩者都有優點和缺點，以豆奶來說，它是不錯的植物蛋白質來源，作為牛奶的替代品深入民心。可是，大豆在脫去外皮和磨碎的過程中，它含有的脂肪氧化酶會被氧氣和水激活，發生酶催化反應，產生一種豆腥味。

為了遮蓋豆腥味，大部分生產商會加入偏高的糖分。至於燕麥奶，其好處是含有水溶性纖維，但除了味道與牛奶有較大分別外，其蛋白質和鈣質含量也偏低。因此，他們構思能否綜合豆奶和燕麥奶的優點，去除缺點，研發出一種新配方的植物奶。

新法去除豆腥味 毋須靠高糖分掩蓋

他們在黑龍江省篩選出一批本身因為偶發性基因缺陷而缺乏脂肪氧化酶的大豆，然後交給哈爾濱的東北農業大學，使用特別方法種植，令這批大豆的後代不再具有脂肪氧化酶，這樣毋須特別加入高糖分來遮蓋豆腥味。他們還加入虎堅果和3種酶來做酶催化反應，以提高Growsome O植物奶的濃稠度和順滑口感。虎堅果還可以提供維他命B和E、植物纖維以及小量的蛋白質（雖然蛋白質主要來自大豆），兼且為產品加添多一重環保意義。早在約20年前，內地已經開始在沙漠邊緣種植虎堅果，因為虎堅果只需很小雨水就能夠生存，抓住泥沙，有效防止沙漠化，乃優質的治沙植物。

由於虎堅果相當堅硬，以往又未找到處理方法，故一直沒有人拿來食用，除了治沙之外，並沒有任何經濟價值，要完全倚賴政府補貼種植。該公司找到適合的酶處理，令虎堅果可以用來製造植物奶，不致浪費，有效形成經濟循環。

加入虎堅果 沙漠治沙植物

現時，Growsome O植物奶交由安徽省滁州市的代工廠生產。原材料方面，無豆腥味大豆是在黑龍江省種植，燕麥是來自內蒙古和澳洲，虎堅果則是產自內蒙古的沙漠邊緣。但為了讓消費市場較易接受，該公司先由去年12月開始，將Growsome O植物奶交給香港的代工廠，生產4款植物雪糕（零售價每杯32元），未有獨立推出Growsome O植物奶。

到今年5月底，其植物雪糕已在本地吸納到一批穩定顧客，每個月都可以賣出數萬杯，該公司才開始在香港試推Growsome O植物奶（零售價每盒1公升裝28元）。

[新經濟新天地]