匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前

可用獎賞錢兌換環亞積分

匯豐設有針對旅遊市場的EveryMile信用卡，客戶每年可免費使用環亞機場貴賓室6次，甘家儀表示，與去年10月相比，今年4月其客戶使用機場貴賓候機室服務次數增9倍。

匯豐近日新增與環亞機場服務管理合作推出旅遊獎勵計劃，客戶可利用信用卡獎賞錢兌換環亞的積分，兌換多項機場服務，包括將候機室升級至只供商務和頭等艙乘客使用，人流較少的環亞優逸庭（Plaza Premium First）、機場禁區電動車接載、淋浴設施、休息或工作空間等。

匯豐香港信用卡消費及獎賞主管周燦賢表示，相關合作可回應客戶對貴賓候機室的殷切需求，亦有助增加獎賞錢的用途，提升用戶體驗。

今年初香港與內地恢復通關，環亞集團銷售總監吳淑君指目前貴賓候機室人流較今年1月增加六成，該行在香港機場除了提供貴賓候機室、禮賓接送服務外，本月另於機場天際走廊開設酒吧Intervals。