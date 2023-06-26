明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入

【明報專訊】在過去數年受疫情影響，物流業的韌性令行業資產成逆市寵兒。作為內地物流一哥順豐控股（深：002352）的旗艦順豐房託（2191），卻未趁機大舉收購，僅在去年完成收購長沙物業。順豐房託執董兼行政總裁翟廸強指，公司希望收購有較高出租率、租金收入穩定的項目，而疫情拖慢母公司項目落成及達至合適收購階段的時間。不過已規劃今年下半年努力進行收購，目標是華南或大灣區具增長潛力及質素的項目。由於目前股價估值低令股本融資偏高，加上加息周期或將完結，故集團更傾向以銀行貸款支持收購，收購規模可達到10至15億元。

明報記者 方楚茵

翟廸強直言，想清晰地告訴投資者，順豐房託一直與母公司緊密溝通，亦了解到母公司有多個具質素的資產，特別是大灣區的項目在疫情後已陸續落成，希望能在下半年進行收購，惟仍需視市况而定。

指拍住順豐發展無得輸

他強調，順豐房託能借助母公司順豐的實力：「母公司早年開始買地自建物流倉，近年亦想將資金回籠，是好樂意賣畀我（順豐房託），只要我資金、融資搞得掂。」又稱：「拍住佢（順豐）發展，講白啲係無得輸。」翟廸強指對方既可能是物業的主要租戶，亦可以藉他的實力、開拓領域發展，如順豐與合作方在內地或東南亞項目，亦會是房託考慮的目標。

翟廸強又指，房託子彈充裕，雖然房託有資產負債的限制（REITs資產負債比率上限為45%），但相信「做多十幾億的收購不成問題」，去年底資產負債比率33.9%，若股票市場好轉，或尚有增加空間。

欲向銀行借貸收購

問到收購資金來源，翟廸強指，由上市以來恒指一直調整，公司股價亦下跌，估值偏低，若以股本融資成本太高。相反，他判斷雖然目前仍處加息周期，利息高企，但長遠加息空間不會太大，且亦有回落機會。只要物色到優質且具上升空間的項目，將主要通過銀行貸款進行收購。

同時，集團亦可以伙拍一些投資者、私募機金、險企或家族辦公室等機構，只要雙方有共同理念、相信物流資產的長線投資價值，雙方都有合作機會，而此類合作亦代表獲投資者認同房託的投資方向及資產質素，為市場增添額外信心。

至於為何將收購目光放在華南或大灣區，翟廸強指出，雖然內地經濟在首季後轉弱，在線上消費及快遞業增長下，將持續支持倉儲需求。而在首季，僅得珠三角區的物流資產出租率達九成以上，達到91.7%，較2022年第四季增加1.8個百分點。其次為長三角及成渝地區，出租率分別為84.7%及84.1%，前者較2022年第四季持平，後者按季增長1個百分點。

上 / 下一篇新聞

12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
新盤半年成交近6300宗 按年增三成
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬
十大屋苑周末成交9宗 增八成
十大屋苑周末成交9宗 增八成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
首5月商舖租務成交1300宗 增三成
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
港借貸需求減 定存戰不及去年底激烈
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
設督導委員會制定大綱 推動可持續發展
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
資管規模近20億美元 較去年低位倍升
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
曾任職高盛10年 難忘金融海嘯
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
Keep連年虧損 集資額「瘦身」
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
金子：對冲持倉 恒指Put 12643
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：港股恐試18190至18500支持
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
張兆聰：高息更持久 債券值博率提高
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
伍禮賢：保誠受惠港保險業復蘇 估值吸引
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康
陳大為：高息環境 危與機並存
陳大為：高息環境 危與機並存
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
謝偉銓：地積比轉移助舊區活化
買寵物保險 留意最高續保年齡
買寵物保險 留意最高續保年齡
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
沈永年：基建相繼落成 灣區加快發展
四大因素利好下半年金價
四大因素利好下半年金價
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
許健生：量子科技是遠景 數字經濟是當下
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：VIX偏低響警號 防美股大調整
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
陸振球：填海增房屋供應 助紓緩貧富懸殊
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
林少陽：高息下樓巿買家莫買當頭跌？
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
李聲揚：不時不食 買什麼股好？
蔡金強：古今安史之亂雜談
蔡金強：古今安史之亂雜談
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
艾雲豪：以彼思之道還施己身的迪士尼收購案
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
李順威：美家庭過剩儲蓄 支撐今年經濟
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
劉思明：提防外圍形勢有變 撈底要量力
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
瑞銀亞洲：資金博反彈 比亞迪購29920
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
周顯：內地富豪來港開券商泡沫早過去
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
張佩儀：善用網上資源選擇MPF不同基金
王弼：美科技股似進入派貨時段
王弼：美科技股似進入派貨時段
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
曾淵滄：內地遲早「出大招」拼經濟
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
湯文亮：銀行點解借得四成仲要追差額？
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢
廖偉強：第三季樓市勢再展活力
廖偉強：第三季樓市勢再展活力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
布少明：二手靜 樓價有下調壓力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
馬泰陽：高端人才添樓市動力
NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕
NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬
清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬