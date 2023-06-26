曾任職高盛10年 難忘金融海嘯

陸文達年幼時已跟隨家人從香港移民美國，2007年獲得紐約州立大學賓漢頓分校金融和資訊系統管理雙學士學位後， 2007年至2011年期間他在紐約高盛集團投資管理部（IMD），任財務分析師，負責部門業務規劃及分析、產品結構、管理層匯報和內部項目管理。

曾見證美金融業盛轉衰

在是次專訪中，陸文達回憶，他在美國高盛任職近5年期間，最難忘的是2008年美國爆發金融海嘯，曾見證美國金融業由盛轉衰的過程，即使隨着聯儲局在2009年初推出量寬（QE）印錢救市令金融市場轉趨穩定，當地經濟及股市也需要一段長時間才復蘇，故此他在2008至2011年在當地從事任職金融工作亦頗辛苦，而與此同時，中國經濟期內卻出現騰飛，令這位華爾街金融精英才俊興起回流中國發展的念頭：「我覺得自己是中國人，亦可以講流利的廣東話及普通話，既然中國發展得這麼快，何不回來試試呢？」

雖然早於2011年已計劃從美國回中國發展，不過，陸文達當時認為，若自己由美國華爾街直接跳到上海金融街，似乎有所欠缺，於是決定先讀MBA增廣人脈，至於何以在全球頂尖學府中選擇了牛津大學，則因為該英國高等學府具備學生群體國際化的優勢。

陸文達表示：「當時我已在美國華爾街、高盛任職近5年，已具備財務學基本知識，而在這個世界、包括我現在的崗位（方瀛研究與投資行政總裁），很多時候更加需要的可能是軟技能（Soft Skills、包括人際關係、社交能力等），而我選擇在牛津大學讀MBA， 原因是它的學生群體十分國際化，而這亦與美國大學的國際化完全不一樣，雖然美國大學的學生來自眾多不同的種族（ethnicity），但他們大部分都來自美國、是美國人，而在英國牛津大學便真正有來自全球不同地方的人，此多元化的背景對我而言很有吸引力，亦對我今日的工作有很大幫助」。

高盛上海私銀客多為上市公司高管

2012年獲得牛津大學MBA學位後，陸文達在2013年至2018年期間，擔任高盛上海私人財富及投資顧問。他指出，雖然自己是在2011年離開美國高盛後全職到牛津大學讀MBA，並非停薪留職，是在取得MBA後再應徵高盛上海的工作，但工作經驗及人脈關係令他就此如魚得水、難度不大：「我在美國紐約高盛總部工作時，亦已認識高盛香港的同事，而當時香港是高盛管理全中國業務的地區總部；當我2013年應徵高盛上海職位時很快獲聘，原因是高盛早已有我的工作紀錄，而且同事之間基本上也是互相認識的」。

陸文達在高盛上海為超高淨值客戶提供多元化投資組合管理、投資分析及建議、資產規劃和業務諮詢，他表示：「為超高淨值客戶提供財務建議，其實這便是私人銀行服務；當時很多客戶都是上市公司管理層，我除了向他們提供財務建議外，與他們的交流中，亦幫助我更明白內地的市場情况與經濟環境」。

從滬來港發展 助方瀛AUM急升

至於陸文達何以於2018年從上海高盛回香港發展，他透露，主要的原因是結婚，太太是香港人，希望他留在香港。他回憶，當年亦收到美國在本港大型金融機構的工作邀請，最後選擇由資深中國基金經理丁曉方創立及領導的方瀛，2021年晉升為行政總裁，目前除了是方瀛投資委員會委員、參與制定投資策略外，亦會善用在高盛上海任職時與上市公司管理層建立的網絡幫助集團分析員進行調研，而主要工作則是招商引資：「我記得剛來方瀛的時候，它的AUM大概是2億美元，目前則是近20億美元，在此過程中很高興贏得很多外資、大機構的信任」。

記者認為，恒指在2018年初出現歷史高位33484點後，過去逾5年反覆下跌（見圖），期內方瀛AUM能夠大幅上升並不容易，他回應，方瀛並非以恒指作基準指數，可以不受限制地物色不同股市掛牌中國股票的投資機會，而中國股市在2019年至2021年上半年其實表現不錯，即使過去兩年表現的確比較差，但只要認真研究、精挑細選，仍然會有投資機會。

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