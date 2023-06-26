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經濟

銀行搶短錢 逾4厘高息定存吸客 低門檻入場 分析：料存息再抽高機率低

【明報專訊】半年結將近，拆息持續企於5厘以上高位，本港銀行展開存息戰，除一般中小行提供高息定存外，亦有發鈔行加入吸存。繼上周匯豐向大戶提供3個月定存息5厘後，中銀香港（2388）亦推高存息，3個月或以上存期升至4厘以上，沒有客戶類型限制，起存額50萬元，更沒有新舊資金限制。市場人士認為，未來數月港元拆息或有波幅，但將在高位徘徊，料高存息亦會維持數月，但已大致見頂。

明報記者 鄺海盈

上周港元拆息稍見回落，但全線仍處於5厘以上水平。市場預期美國加息周期逐漸見頂，但仍有一至兩次加息機會，推動銀行以高息吸存。目前提供最高息的銀行分別為匯豐及富邦，匯豐向特選大戶提供3個月5厘存息，為現時首間定息達5厘的銀行；富邦則以100萬元起存額，3個月定存提供4.5厘存息，惟不論是客戶要求、起存額的門檻亦較高。

匯豐特選大戶享3個月5厘息

各大銀行亦有提供較低門檻的定存，存息則徘徊於4厘左右水平。當中，東亞（0023）向全新至尊理財客戶提供定存優惠，以2萬元起存額，3個月定存息率可達4.15厘，即使是原有客戶，以10萬元起存額，以新資金開立3個月定存息率亦達4.05厘。華僑永亨亦提供最高存息4.38厘，存期為388天，起存額20萬元，適用於宏富理財客戶。此外，虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）新增4個月定存息4.2厘，起存額10元，暫為虛銀中存息最高。

目前短期定存息較高，反映銀行偏向搶短錢。星展銀行經濟研究部經濟師謝家曦稱，由於市場預計美息開始見頂並出現減息預期，銀行先解決短期資金需求，及後息率回落後再作進一步部署，料中長期定存息率不如短期息率增幅。

業界：未來數月拆息或高位徘徊

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港元拆息上周連升10日後回落，反映銀行對大型資金需求已經大致佈置，出現部分資金回籠的狀態。不過，據過住歷史顯示，6月底前一兩日會再反彈升至最高位。他認為，半年結後拆息將有所回落，但當7月美息再加、或甚9月多加一次，料拆息屆時將會回升至6月水平，而其間則維持於4厘水平左右。林俊泓認為，隨拆息已升至高位，定存高息亦大致見頂。銀行需維持存放款利差（Spread）至少1厘，以確保成功放貸，加上本港貸款市場增長較慢，料銀行降低門檻進一步吸存的機會不大。他認為，若投資者希望在目前市况中獲取低風險回報，定存是一個不錯的選擇。

相關字詞﹕林俊泓 謝家曦 中銀香港（2388） 匯豐 拆息 定存

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