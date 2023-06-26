首5月商舖租務成交1300宗 增三成

分析：租戶料租金回升 提早下決定

受惠通關效應，今年首5個月整體訪港旅客人數突破1000萬人次，令本港零售業、旅遊業步入復蘇，亦令商戶經營能力提高；美聯工商舖資料顯示，今年以來月租超過50萬元或以上的商舖租賃個案達38宗，接近2019年疫情爆發前全年40宗水平，反映市場上長租商戶承租店舖的步伐加快。

美聯旺舖董事梁國文指，商舖長租租賃個案增，主要由於經濟復蘇，市民消費力回升，不少租戶預期租金將在中短期內回升，為免未來支付過多租金成本，願意與業主洽談，期望可在租金大幅回升前，簽下較長租約。

此外，大部分商戶在復常後，擴充意欲增加，所以業主更願意達成長租協議，以賺取穩定租金收入。梁預期，本港失業率維持在3%左右低位，市民收入穩定，料零售市道將會持續好轉。事實上，與民生消費相關的行業亦見擴充，例如有超級市場以月租約120萬元，租用黃大仙龍蟠街一個舖位，是今年以來最大宗超市租賃個案；同時，亦有酒樓以月租約74.5萬元續租尖沙嘴麽地道的樓上舖。

[香港地產]