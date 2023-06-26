HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬

【明報專訊】多個市區新盤早前公布開價，發展商把握過去周末兩天對外開放示範單位及向準買家講解項目優勢；恒地（0012）啟德HENLEY PARK上周公布首批148伙價單後，昨加推價單2號共80伙，折實均呎22,148元，較首張價單折實均呎2.1萬元高約5%，惟是次新價單包含特色戶推高整批均呎水平；若撇除12伙特色戶，平均提價幅度約1.5%。
兩天累收2405票 超額9.5倍
恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，是次新價單涉80伙，當中68伙為標準分層戶、12伙地下連花園特色戶，整張價單平均提價1.5%；而項目上周六（24日）起正式接受認購，截至昨晚，兩天累收約2405票，以首兩張價單共228伙計，超額約9.5倍。
至於價單2號涉及80伙（28伙屬低座單位），實用面積250至649方呎，涵蓋開放式至3房戶，價單定價590萬至1915.7萬元，價單呎價2.19萬至3.05萬元，最高直減折扣維持10%，折實價531萬至1724.13萬元，折實呎價1.97萬至2.74萬元。
至於另外兩個市區單幢盤方面，佳明（1271）土瓜灣明雋及協成行筲箕灣傲華均未有加推；佳明營業及市務總經理馮倩平稱，明雋開放設於尖沙嘴的示範單位，過去周末兩日錄逾1500人參觀。由於近日未有大型新盤銷售，綜合市場資訊，6月至今整體新盤成交累錄只約590宗。