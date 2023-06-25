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經濟
2023年6月25日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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【明報專訊】上周提到敦煌考古專家樊錦詩的自傳《我心歸處是敦煌》，書中樊的經歷跨越了大躍進、文革和改革開放等大半世紀。自傳記錄了一個知識分子在動亂的大時代如何報效國家。
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