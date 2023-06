厄爾尼諾現象 恐推高通脹損經濟

資料來源:彭博社

厄爾尼諾現象伴隨的異常天氣,往往為經濟帶來損失,例如極端高溫會增加耗電,令電網緊張,停電變得頻繁,影響工業生產。乾旱天氣又會影響農作物收成,並增加山火風險。根據彭博經濟研究(Bloomberg Economics)的數據,過往的厄爾尼諾現象對全球通脹產生顯著影響,使能源以外的商品價格上漲3.9個百分點,並使油價上漲3.5個百分點。這現象還會妨礙GDP增長,對印度、菲律賓、巴西、澳洲等影響較大。

刺激商品價格上漲 礙GDP增長

目前很多國家的通脹仍居高不下,經濟轉弱,令滯脹(stagflation)的風險正在上升。倘再加上厄爾尼諾現象,恐經濟影響更大。印度央行表示,正密切關注氣候現象。秘魯政府3月亦宣布,計劃今年斥資逾10億美元應對氣候影響。彭博經濟研究經濟學家Bhargavi Sakthivel稱,國際社會正應對通脹高企和經濟衰退的風險,厄爾尼諾現象在錯誤的時間出現。她說,央行的政策干預只會控制需求,而厄爾尼諾現象通常影響供應,意味央行的作用有限。

異常炎熱供電壓力增 影響工業生產

當厄爾尼諾現象出現,智利的暴雨將會加劇,影響當地的銅礦開採。該國的礦場為全球供應近30%的銅。倘若銅的供應受阻,需要使用銅的電腦晶片、汽車及家庭電器等,將面臨生產成本上漲。此外,厄爾尼諾現象亦會導致亞洲及非洲的棕櫚油、糖、小麥、可可及大米等糧食生產地區變得乾旱,恐推動糧食價格上漲。印度旁遮普邦的米農表示,以往出現厄爾尼諾現象時,農田乾旱,需利用柴油發電機抽取地下水灌溉,令成本大增。

在咖啡主要產地巴西和越南,厄爾尼諾現象也會帶來異常乾旱的天氣,影響咖啡豆收成,令咖啡價格上漲。當天氣異常炎熱,供電壓力亦會大增。近期越南遭逢熱浪侵襲,用電激增,供電系統難以負荷,北部工業區要分區停電,影響當地的製造業生產。

非牟利國際監管機構北美電力穩定性公司(North American Electric Reliability Corp.)已警告,美國大部分地區今夏仍將面臨大範圍極端高溫天氣帶來的停電風險。

早在2000年,國際貨幣基金組織(IMF)曾警告,強烈的厄爾尼諾現象會使商品價格上漲4%,而這尚未考慮到當前氣候變化的影響。

分析:至世紀末GDP損失84萬億美元

美國達特茅斯學院(Dartmouth)科學家估計,1997至1998年的厄爾尼諾現象,導致往後5年的全球GDP總值損失達5.7萬億美元。該學院的模型估計,到本世紀末,厄爾尼諾現象將導致約84萬億美元的GDP損失,對熱帶地區及南半球的影響最為嚴重。

根據彭博經濟研究的模型,厄爾尼諾現象會使印度和阿根廷每年的GDP增長減少近半個百分點。秘魯、澳洲和菲律賓則減少約0.3個百分點。

格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Environment)高級講師Friederike Otto稱,厄爾尼諾現象只會加劇目前的氣候變化影響,帶來更嚴重的熱浪、更嚴重的乾旱及更極端的野火。

大自然保護協會(The Nature Conservancy)首席科學家 Katharine Hayhoe稱,長期變暖的趨勢,再加上厄爾尼諾現象,是一種雙重打擊。

雖然2020至2023年出現「涼爽」的拉尼娜現象(太平洋中部和東部海洋表面溫度偏低),但實際上最近幾年的全球氣溫已高於2015年以前的每個厄爾尼諾年。出現強厄爾尼諾現象的2016年,是迄今有紀錄以來最熱的一年。當時聯合國呼籲各國政府、援助組織及私營部門採取措施,應對厄爾尼諾氣候給全球大約6000萬人的糧食安全、生計、營養和健康造成的破壞性影響。

根據世界氣象組織(WMO)推算,溫室氣體的積聚及厄爾尼諾現象重臨,有98%的概率導致下一個5年期成為迄今為止溫度最高的時期,將全球氣候推向未知領域。

[企業地球村]